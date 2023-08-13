港超聯　任均業北區隊長　何振廷期待再與梁志榮合作

新升上港超聯的均業北區，周日（13日）於上水鳳溪小學舉行公開操練及新季發布會，同時公布隊長人選，其中新季轉投北區的何振廷，是其中一位將接過隊長臂章的球員，他認為被球會委以重任是因為戰術考量，並表示期待再與主教練梁志榮合作。

上季由傑志被借至冠忠南區的何振廷，今季轉會至均業北區，他形容猶如是重新出發，表示希望爭取更多上陣機會，並指出加盟的另一大誘因，是希望再與梁志榮合作：「主要係想去一隊有更多出場機會嘅球隊，知道教練係『細榮』，亦知道自己唔係好容易用嘅球員，佢係其中一個好熟悉我嘅教練，所以我對佢好有信心。」

是日北區公布「阿廷」將成為新季正隊長，林樂勤及蘇啟浚則出任副隊長，對於今次被委以重任，「阿廷」表示：「陣中好似羅港威同羅曉聰，經驗都比我多好多，大家都知佢哋會幫我哋好多，但我過往跟得『細榮』較多，相信溝通上會好啲。」

同日5位新加盟巴西外援齊齊現身，其中包括曾在日本生活多年的肯迪，這位能操流利日文的攻擊手訪問時，需要港日混血球員陳浩嘉陪同作翻譯，他表示有透過觀看比賽視頻了解香港足球的情況：「我都有同傑志、理文同大埔嘅巴西外援，都傾過香港球壇嘅情況，雖然我嘅隊友都比較後生，但大家都好有潛質，相信我哋有能力爭取聯賽中游位置。」