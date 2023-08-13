雙普冤家路窄　車仔紅軍以和為貴

英超新季頭輪激爆「藍紅對決」，車路士主場硬撼利物浦。車仔今夏變動甚大，磨合需時，賽前更有新兵尼干古重創長抖，攻力跌Watt，不過「紅軍」中場失血嚴重，作客出擊亦唔敢輕舉妄動，既然雙方近年碰頭經常以和為貴，不妨直取和波。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

車仔剛剛經歷一個失敗嘅球季，僅以第12名衝線，今夏推倒重來，一口氣送走尼高路簡迪、美臣蒙特、奧巴美揚、夏維斯及高華錫等高薪冗員，簽入尼干古、尼高拉斯積遜及阿素迪沙斯等新星，貫徹年輕化路線。新帥普捷天奴向來擅於調教年輕球員，不過陣容變動太大，猶如新埋班，默契有待提升，加上熱身賽相當搶鏡嘅新兵尼干古膝部重創長抖，對「肥普」部署點都有影響。

近6次交手全開和

利物浦上季亦令球迷失望，只排第5痛失歐聯入場券，雖然主帥高普對症下藥，立即羅致蘇保斯拉爾及阿歷斯麥亞里士打，希望改善中場老化問題，但放走約滿嘅占士米拿、拿比基達、阿歷士張伯倫，加上中場主力佐敦軒達臣同法賓奴轉投沙特球隊，賽前又未斟掂摩西斯卡些度，即係冇防中，何況季前熱身賽頻頻失波，高普必定落柯打叫班球員更加小心，作客先求穩陣。

睇番兩軍各項賽事近6次正面交鋒，法定時間竟然全部打和，其中近4仗更加互交白卷，可見大家都係穩打穩紮，開鑼戰贏唔到都唔想開衰個頭，一於追和波。