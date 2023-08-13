NBL全明星賽下周舉行　兆華Ricky獲球迷投票入選　

由球迷投選的全國男子籃球聯賽NBL全明星隊名單揭盅，香港金牛隊主將梁兆華和楊睿騏（Ricky）成功入選南區明星隊，成為首兩位出戰NBL明星賽的香港球員，他們將本月19至20日在雲南省紅河州彌勒市上演的全明星周末中，與北區代表隊獻技。

首季加入NBL即入圍全明星隊，可見梁兆華和楊睿騏都深得球迷愛戴，而兆華亦難掩興奮期待：「平時在場上大家是對手互不相讓，這次有機會可以做隊友，一起練波、比賽，非常期待，明星賽最重要的是帶給觀眾一場富觀賞性及娛樂性的賽事，希望我與所有球員可以好好展示球技、盡全力演出。」司職小前鋒的他今季上陣18場，場均上陣28.1分鐘錄8分2.7籃板3.1助攻，表現穩健。

Ricky楊睿騏亦多謝所有投票給我的球迷，今屆在NBL上陣18場，場均上陣19.4分鐘錄3.7分2.3籃板3.3助攻的他表示：「最開心可以和隊友梁兆華一齊入選！我們會好好表現，希望藉此讓內地球迷更加認識我們香港球員。」今屆票王是來自遼寧益勝的哈德森（Lester Hudson），共獲60551票，他將率領北區明星隊出賽。至於南區明星隊的票王是廣西威壯的龐峥麟，這位去年FMVP共獲得47238票，連續兩年入選。