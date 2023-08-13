亞太區水球賽時隔4年舉行　香港隊奪金助備戰亞運

「Panasonic第22屆亞太區水球賽」周日（13日）於九龍公園游泳池煞科，由亞運代表組成的香港A隊以22:10大勝深圳飛鷹隊，奪得金牌。港隊將於9月中赴南韓集訓，為亞運作最後備戰。

亞太區水球賽時隔4年再度舉行，今屆男子組賽事有6隊參賽，香港派出香港A、香港B及香港沙灘水球隊出戰，另有來自斯里蘭卡、中國及中華台北球隊參加。香港A隊連贏3場殺入決賽，大戰深圳飛鷹隊。最終港隊憑鄭希文和馮剛俊各入6及4球，以22：10大勝對手，贏得金牌。

銅牌戰由香港B隊對中華台北，賽事戰況激烈，港隊於最後5.8秒領先13：12時，因程梓舜犯規被罰紅牌離場，雙方一度爆發混戰，最終台灣隊射入罰球，追成13：13。雙方需要互射點球分勝負，港隊最終以19：18險勝，獲得銅牌。鄭希文今屆賽事射入19球，勇奪「神射手」，馮剛俊亦憑出色表現獲得賽事最有價值球員獎項。

女子組方面，香港女子隊決賽以6：14不敵新加坡的Singapore Aquatics，以亞軍完成賽事，香港的吳暐堯以20球，榮獲賽事「神射手」，MVP則由新加坡的Koh Ting Ting所得。

香港A隊今屆賽事均以大比數勝出，有助於亞運前繼續提升狀態，香港男子隊教練趙錦文表示：「9月中我們會去南韓集訓，南韓水平屬亞洲第4、5，打法屬力量型，有別於速度型的日本，希望透過對不同對手，吸收經驗，以最佳狀態迎接亞運。」

說到今屆陣容，趙錦文表示：「今屆港隊成員大部分為上屆亞運成員，經驗水平都比上屆好。古逸華原本已經退役，但他決定回歸幫助球隊，左手球員能令球隊打法更全面。我們都很想突破上屆成績（第9名），隊中更有球員為備戰亞運停工兩個月，大家都好有心，為亞運的夢想奮鬥。」