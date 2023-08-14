車仔紅軍言和　沙拿被換累紀錄斷纜　大發脾氣

周一(14日)凌晨英超「藍紅大戰」，車路士主場1比1同利物浦打成平手；車路士今場整體表現較好，但把握力唔及利物浦，打和係合理戰果。「紅軍」作客執番1分，不過前鋒穆罕默德沙拿尾段被換，因不滿自己入球紀錄斷纜而大發脾氣，領隊高普賽後亦寸爆反擊，講明換人係為球隊，唔會考慮球員嘅個人紀錄。

兩隊賽前喺爭奪摩西斯卡些度轉會埋牙，令今場更添宿敵味道，作客嘅利物浦早段非常積極，穆罕默德沙拿12分鐘妙射中楣，呢位埃及前鋒狀態頗弗，6分鐘後右路突擊，斜傳畀路爾斯戴亞剷入。30分鐘穆罕默德沙拿單刀射入，但VAR判越位在先慘食詐胡。

車路士企穩後開始搶番控制權，37分鐘利物浦連番解圍失敗，被阿素迪沙斯禁區內抽入追平；車路士2分鐘後再有芝維爾單刀扭過龍門入波，但同樣越位在先被作廢。換邊後利物浦非常被動，77分鐘穆罕默德沙拿被換離場，令佢連續6年英超開咧戰入波紀錄斷纜，佢即場大發脾氣，怒掟手上繃帶再無視高普走返後備席，最終兩隊再冇入波，1比1握手言和。

對於穆罕默德沙拿嘅行為，高普賽後亦表現出不滿，寸爆反擊：「我哋係嚟爭取贏波，沙拿對球隊超級重要，但我要做出決定，當時球隊需要更多氣力，沙拿有500個唔同嘅紀錄，我冇可能會考慮晒。」穆罕默德沙拿2017年加盟利物浦，對上6季開咧戰都入波，今場雖然冇波入，但亦交出一次精彩助攻。