施蒙尼食老本　馬體會守強攻弱讓唔起

首輪西甲壓軸戰，馬德里體育會主場對CF格蘭納達，馬體會今季增兵仍然係加強防線，難改以往守強攻弱風格難以大炒對手。而格蘭納達闊別一季後重返西甲，佢哋以往鬥強隊表現唔錯，受讓2球不妨博讓球客勝。（Now 632周二凌晨3時30分直播）

馬體會由施蒙尼執教12年以來，球隊着重壓迫穩守已經根深柢固，加上今夏重點增兵車路士老將艾斯派古達、李斯特城中堅蘇恩古都係後衞，而中前場仍要靠基沙文、艾華路莫拉達攻堅，預料攻力難有明顯提升，加上不求大勝，只求全取3分踢法，讓到成2球實在被高估。

至於CF格蘭納達以上季西乙冠軍身份升上西甲，呢支「升降機」往往遇強愈強，以往對傳統「三巨頭」皇馬、巴塞隆拿、馬體會，經常有超水準發揮，包括上年4月作客0比0和馬體會。雙方近7次對賽，CF格蘭納達僅得一次輸2球或以上，今仗受讓2球，讓球客勝值博。

直播表

周二1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 艾拉維斯

Now 632

周二2:45am 法乙 波爾多 Vs 干卡紐

Now 639

周二3:00am 英超 曼聯 Vs 狼隊

Now 621

周二3:30am 西甲 馬德里體育會 Vs CF格蘭納達

Now 632