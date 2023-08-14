港超聯　晉峰班費約700萬　再啟3年計劃栽培年青球員　

港超聯球隊晉峰周一（14日）在京士帕運動場舉行公開操練、拜神儀式，總教練何信賢透露班費維持約700萬，陣容大變下將重新出發，盼聯賽排名能比上季進步；同時他又提到球隊即將第4季征戰超聯，會再啟動新的「3年計劃」，希望能夠繼續栽培更多年青球員。

晉峰上季排第8位，今年第4季征戰超聯，改由南韓籍教練河赫俊執教，鄭璟昊、何思哲將成正、副隊長。另外，球隊今夏亦人腳大變，除簽入布雷迪、岡村晏登、金相佑、凱基、艾欣5名外援，又羅致了袁世傑、曾俊軒、林樂賢3名本土兵，同日球隊再宣布簽入尼日利亞中場伊高度、南韓左閘文智星，以及本地球員呂卓芹、林浩軒，一隊成員多達31人。由是日操練所見，新帥河赫俊要求相當嚴格，除多次命令球員做掌上壓，又多次向未能達到自身要求的球員大叫「OH MY GOD」，以表達其不滿，一班球員在操練後皆顯得十分疲累。隨後馬上舉行拜神儀式，會長黃俊雄、足總主席霍啟山、副主席徐英偉亦有出席。

「粉紅兵團」今季多名主力離隊，當中林駿杰、黃偉國、葉卓文、林樂勤等，更跟隨前職球員何國泉齊齊轉投均業北區，對此總教練何信賢顯得十分無奈：「職業足球員的確要為自己着想，如果有人欣賞你，提供嘅待遇又合適，咁你可以去試。如果佢哋有好嘅發展，我都好開心同支持嘅，其實有預計優秀嘅球員畀人搶，但一下子流失幾個係損失。」對於有舊球員指因在晉峰太舒適，以及續約問題離隊，「何Sir」則解釋道：「其實以我嘅性格咁急進，點會冇同球員傾過新合約，但自己都要做得好啲。同埋我不嬲教波都係當球員囝囝咁，唔係嘅話我冇興趣栽培佢哋，我唔明如果有得揀，點解要責駡佢哋。」

球隊目前31人大軍名單中，3分之2皆屬於年輕球員，「何Sir」承認實力比上季弱，今年將重新出發，但希望在新教練帶領下可呈現一番新氣象，聯賽排名目標比上季進步：「今年太遲組隊，個人覺得暫時達到職業水平嘅本地球員係不足嘅，希望透過體能、鬥志彌補技術上嘅差距，可以進步，而我哋都會繼續保留控傳踢法。」踏入第4季征戰超聯，「何Sir」續指球隊將再啟動第2個「3年計劃」，盼望與河赫俊教練穩固合作下，繼續栽培一班年輕球員。

至於會長黃俊雄則稱今季目標取得聯賽前6名，對於數名主力被挖角，他卻認為是一件好事：「球員進步、好先會被挖角，如果冇就代表我哋青訓有問題，最好挖走晒所有人，我哋真係唔介意，又唔係要爭冠。起碼待遇更好，唔係減薪走，對我哋不滿，當然走得多對成績有影響，要時間適應。」他又透露正計劃再邀請海外啦啦隊「樂天女孩」來港表演：「我保證上次冇嚟嘅今次會嚟番，包括林襄，唔係嘅話就叫佢哋成隊唔好嚟，日期仲諗緊，可能係年尾臨近聖誕，或者農曆新年等大日子。」

晉峰 2023-2024年度球員名單

門將：1 龐焯熙、42 陳嘉昊、86 麥梓軒

後衞：5 楊憲樂、6 布雷廸、13 許澤崴、14 曾仲楠、18 曾俊軒、20 鄭璟昊、24 林浩軒、72 翁嘉禧、77 金相佑、88 歐陽浩銘、99 文智星

中場：4 李呈、7 黃政德、8 邵昀俊、11 紀思昊、19 林樂賢、21 周睿弘、22 岡村晏登、25 伊高度、29 呂卓芹、37 徐竟柔、80 奧廸加

前鋒：9 袁世傑、10 凱基、16 張青雲、17 何思哲、23 艾欣、30 黃韜霖