港超聯　投晉峰迎新挑戰　袁世傑：唔可以滿足於現況

備戰新季港超聯的晉峰，周一（14日）於京士柏運動場進行公開操練及拜神祈福儀式，多位新加盟球員齊齊亮相，包括袁世傑及林樂賢兩位由香港U23來投的本地球員。前者完成大學學位後，表示今季能夠更專注於球員生涯，並認為晉峰有能力衝擊更高聯賽排名；後者則認為球隊在體能上需要提升，以爭取更佳表現。

去季以超齡球員身分效力香港U23的「世傑」，剛於城市大學中文及歷史系畢業，他認為現時可以更加專心應付足球事業：「啱啱讀完大學學位冇咗後顧之憂，希望將所有精神同時間放落踢職業，無論係球場或休息方面，都做好每一個細節，畀大家知道自己有能力踢港超。」「世傑」續指晉峰一直以地面組織踢法為主，較為適合自己發揮，並盡快融入球隊爭取出場機會。

是日球隊在新任主教練河赫俊帶領下，進行跑圈及傳中埋門等訓練，期間球隊多次因未達到要求，被這位南韓教頭罰做掌上壓。「世傑」對主教練的執教風格表示認同，認為高要求有助推動球員進步：「教練好注重我哋嘅紀律同態度，佢好希望改善我哋不足嘅地方，唔介意我哋失敗，唔介意我哋犯錯，只係希望我哋夠膽去嘗試。」晉峰近年一直於下游位置徘徊，「世傑」認為球隊在超聯已累積一定經驗，相信新季有能力衝擊更高聯賽排名：「我哋要有更大膽嘅想法，唔能夠只係滿意於現況。」

上季同樣效力香港U23的林樂賢，則希望來到新球隊能有更好表現：「以往雖然有一定出場時間，但未係發揮到最好，今年嚟到晉峰想孭多啲責任，再踢好啲。」林樂賢續指一直有留意晉峰近年表現，直言非常欣賞「粉紅兵團」的踢法，並希望球隊新季在河赫俊帶領下，體能方面能夠有所加強：「以往晉峰去到下半場或尾段都會有體力下降情況，今季我哋要踢得更加有侵略性之餘，體力都要加強，相信今季會做得更加好。」