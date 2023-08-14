賀蘭特未出得　曼聯傷兵滿營捱「細」界

今輪英超壓軸戰，曼聯主場迎戰狼隊。強化版曼聯有新兵賀蘭特養傷唔出得，美臣蒙特同奧拿拿同球隊默契仲喺建立當中，而且都有一堆傷兵，狼隊臨開波換帥又係麻煩，預料作客都係死守博1分算數，兩軍近10次交手9次開2球或以下，再追2.5球入球細。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

「紅魔鬼」簽入多名新球員強化陣容，賀蘭特、美臣蒙特及奧拿拿均屬不俗收購，但熱身賽所見，他們似乎仍未融入球隊，默契將會是最大考驗，而賀蘭特更加成為「十字兵」，同安東尼馬迪爾、杜維爾馬拉西亞、阿密特迪亞路、甸恩軒達臣及湯希頓齊齊唔出得。

加上曼聯喺奧脫福唔係靠攻，反而係靠守搶分，佢哋上季19場聯賽主場只係失過10球，係全英超最少，今場對狼隊有望保持清白之身。

狼隊前領隊盧比迪古喺臨開咧前3日劈炮，球隊搵嚟前般尼茅夫主帥加利奧尼爾執教。加利奧尼爾臨急接手可做嘅嘢有限，加上球隊前鋒魯賓尼維斯及魯爾占美尼斯齊齊離隊屬致命傷，球隊穩守突擊嘅踢法好依賴箭頭把握力，馬菲奧斯根夏能否成功接棒仍屬疑問。

事實上，狼隊上季全季38場，只係入得31球，係全英超攻力最弱球隊，今場作客奧脫福，無疑會加強防守，入球細穩開。