亞冠盃　相隔5年幾再出戰 「宜嘉」心情各異

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港超球隊標準流浪周二（15日）會在旺角大球場，出戰「亞冠盃」外圍賽，主場迎戰越南球隊海防FC。當中老大哥林嘉緯和盧均宜，將相隔5年多後再次重返這項亞洲球會頂級賽事，賽前兩人均有感而發。

年滿38歲的「宜嘉」，3年前決定重返母會流浪，上季帶領球隊勇奪聯賽第3名，兼在「足總盃」殺入決賽，最終成功取得亞冠外資格。兩人對上一次出戰亞冠賽事已經是2018年，難怪「嘉緯」賽前坦言有「少少緊張」：「老實講返嚟冇諗過踢到亞洲賽，尤其去到依個階段，每年隨時都可能係最後一年。又未至於話驚自己發揮唔好，始終早前帶隊去沖繩集訓10日，返到嚟狀態要操番，希望到時跟到亞冠個比賽速度。」「嘉緯」身為中場大腦，對流浪進攻尤其重要，但他表示到了這個年紀，不會太強求助攻、入球，反而會以球隊成績為先，又提醒隊友千萬不要輕敵，在一場過的賽事爭取盡快入局。

至於「均宜」的心情則與「嘉緯」相反，大戰前夕他表示十分興奮，更有信心球隊能夠踢出好表現：「喺香港好少對到外隊，仲要喺一場咁高水準嘅賽事，希望多啲球迷入場支持，同認識到流浪。今年班底無大轉變，踢法同之前一樣，只係加咗幾個新球員，實力絕對有增無減，希望喺季初拎到好成績！」慣常擔任右閘的「均宜」，又提到球隊或在陣式上有所改變，自己有機會需要移入中路，強調今仗需要在防守上更加集中：「好多球員冇咩大賽經驗，要比較穩陣啲，唔好咁心急，對手實力一定係好高，只要一犯錯就會畀人入波。」