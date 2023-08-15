曼聯開咧戰狼狽險勝　VAR救命判決引爆爭議

英超首輪賽事，曼聯周二(15日)凌晨壓軸登場，備受期待嘅「紅魔鬼」主場對狼隊演出完全失準，被對手狂轟23腳致後防風聲鶴唳，曼聯最終靠中堅華拉尼入波狼狽贏1比0。補時階段曼聯門將奧拿拿「打空氣」撞跌對手，但球證同VAR都冇判12碼，爭議判決成為曼聯救命草。

主場出擊嘅曼聯今場表現差勁，反而開咧前突然換帥嘅狼隊活力十足，凌厲反擊視曼聯中後場如無物，多次上演幾十碼嘅個人突破，可惜馬菲奧斯根夏、沙拉比亞等球員射門差之毫釐。下半場曼聯未有改善，但狼隊前鋒馬菲奧斯根夏繼續浪費黃金機會，埋下輸波伏線。

曼聯今仗控球較多但冇乜大威脅，直到76分鐘雲比沙卡右路傳中，華拉尼接應頭槌頂入。最後防段狼隊不斷轟炸曼聯，補時6分鐘狼隊右路傳中，曼聯門將奧拿拿出迎完全打唔中個波，但就將沙沙卡拉積錫打到瞓低，但球證同VAR覆核都冇任何表示，反而向激烈投訴嘅狼隊主帥加利奧尼爾出示黃牌，最終曼聯小勝1比0。

加利奧尼爾賽後憤怒表示：「個龍門幾乎將我哋前鋒個頭打甩！當全世界都話呢球係12碼，球證返屋企應該要檢討下，呢個判決令我好震驚，但我對於狼隊拎唔到12碼已經見慣不怪。」就連曼聯名宿加利尼維利亦「幫理不幫親」：「呢球係12碼，奧拿拿根本冇機會掂到個波，佢跳之前就應該諗清楚。」

曼聯領隊坦哈格賽後就對「3分已袋」表示欣喜：「曼聯可以踢得更好，但我對贏波非常開心，喺英超冇容易嘅賽事，狼隊更加係支硬淨球隊，我哋都做得好好。」對於12碼爭議，坦哈格就力撐球證：「對手掂到個波之後，奧拿拿就飛埋去，好視乎球證判定，好彩佢冇判12碼，你可以提出爭拗，但我覺得唔係12碼。」