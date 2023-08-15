女子世盃4強　西班牙鬥瑞典大無畏

女子世盃4強，西班牙女足大戰瑞典女足，由於西班牙女足以巴塞隆拿女子隊為骨幹，延續呢支西甲豪門進攻踢法傳統，今屆賽事法定時間計算，5戰合共轟入14球，其中4場總入球開出3球或以上，至於瑞典女足身為傳統爭標分子，亦唔會退縮，最好選擇中位數2.5球嘅入球大。（Viu TV 96台、Now 630周二下午4時直播）

西班牙女足具備該國男足進攻豪邁風格，即使踏入淘汰賽，一樣放膽搶攻，包括16強以5比1大勝瑞士女足，上仗8強戰至加時以2比1擊敗荷蘭。西班牙女足不但踢法進取，仲有唔少球員具備上乘射術，隊中已有8人喺今屆賽事取得入球，其中邦瑪迪、珍妮弗靴莫素、艾巴莉當杜各有3球進帳，可見「西女」周身刀、張張利，令對手防不勝防。

不過，西班牙女足主攻嘅同時，防線難免比較空虛，近3仗都有失波，包括吞日本女足4蛋，今仗遇上實力強橫嘅瑞典女足，預料難保清白之身。

瑞典女足上仗8強以2比1擊敗日本女足，今屆5戰仍然保持不敗，水準非常穩定。事實上，呢支北歐勁旅過去3屆女子世盃有兩屆獲得季軍，無奈往往同決賽擦身而過，今屆捲土重來，爭標鬥心更加旺盛，再次嚟到4強，相信會主攻爭勝。「帶刀侍衞」中堅伊莉絲迪特今屆已有4球進帳，勢必成為對手心腹大患，有力攻入西班牙女足防線，開大機會樂觀。