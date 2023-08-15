愛倫韋特：瑞典無懼狂牛　殺入決賽

瑞典成功於近4屆女子世盃決賽周，第3次躋身4強，而西班牙則是歷史性首次打入4強。

瑞典對日本時戰術運用得宜，她們的踢法相當體力化，不容許日本的一眾創造型球員有上腳時間，從而減低對手的威力。我認為瑞典今場面對西班牙時，將會採用相似的踢法。她們不會讓邦瑪迪等球員有時間控球在腳，我預期瑞典會在中場快速地向對手作出壓迫。

前線方面，瑞典將會踢得相當直接。菲杜蓮娜洛科、艾絲娜妮及碧克絲甸紐絲將會以高速及力量進攻，而西班牙的後防將要提防瑞典的高空長傳攻勢。瑞典於死球攻勢時也相當具威脅，守衛伊莉絲迪特今屆賽事經已攻入4球。西班牙不要在危險位置犯規輸罰球，原因是她將會有機會取得入球。

我預期「狂牛兵團」大部份時間會控球在腳，但她們定要加強門前把握力，她們對荷蘭時錯失多個入球機會，基於瑞典至今只失了兩球，因此她們不會讓西班牙取得太多入球機會。我十分有興趣想知道，上仗後備入替攻入致勝入球的柏拉露洛，今仗會否正選上陣。她充滿才華，能夠為對方守衛帶來問題，故此她有能力影響戰局。

艾絲達干沙利絲及珍妮弗靴莫素的進攻能力，同樣相當具質素，兩屆女金球獎得主佩泰娜絲是另一位能夠後備入替改寫結果的球員，但西班牙今仗將會迎來一場硬仗，事關瑞典先後汰淘了衛冕冠軍的美國，以及狀態大勇的日本，如今氣勢強勁，加上大賽經驗亦較為豐富，所以，我認為瑞典可以贏波晉級決賽。