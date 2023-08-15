七欖港隊月底戰亞巡賽　為亞運作最後熱身

香港男、女子七人欖球隊下周出發南韓仁川，參加亞洲系列賽揭幕站。大軍今日（15日）公開操練，主力姚錦成劍指冠軍，為生涯最後一屆亞運注入強心針；被視為「姚錦成接班人」的房傑鋒，則希望站穩陣腳，與「成哥」一起踏上亞運舞台。

亞洲系列賽（下稱亞巡賽）將於8月26日假南韓仁川揭幕，作為杭州亞運前最後賽事，港隊力爭冠軍之餘，也把握機會試陣，試探對手實力。主力姚錦成表示：「我們早前去了中國集訓，亞巡賽可以測試戰術和體能，並用餘下一個月調整。」

港隊上屆亞運擊敗日本，奪得史上首金，今屆尚未落實大軍名單，但姚錦成早已明言，這是生涯最後一屆亞運。他相信有力應付賽程：「亞巡賽和亞運之間有一個月恢復，相信處理到。我現在狀態好好，感覺很年輕！」另一華將李卡度於去年底香港七欖弄傷肩膀，現已恢復訓練，而被視為「姚錦成接班人」的房傑鋒，亦有望隨隊出征。

「由2017年轉全職開始，我的目標就是亞運和香港七欖，好想好想入亞運名單。」房傑鋒直言被視為「姚錦成接班人」壓力頗大，但今年由翼鋒改打前鋒，也重新思考生涯方向：「我沒以成哥接班人為目標，只希望突破自己，在隊中佔一席位。近年愈來愈多華人冒起，競爭很大，做好自己先。」房傑鋒笑說「細細個就睇成哥打波」，希望在他最後一屆亞運，共同穿起港隊戰衣。

女子隊同日宣布任命魏翊軍（Andy Vilk）為主教練。魏翊軍曾擔任意大利男子隊主教練，球員時期為英格蘭隊長，經驗豐富。昨日正式上任的他，直言目前尚在摸索階段，會在有限時間內備戰亞運，劍指獎牌。