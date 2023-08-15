【東體爭議】蒙特又隱形 用艾歷臣好過啦

曼聯新「傳奇7號」美臣蒙特成「魔」後，首次出戰英超，表現令人失望，錄得0射門0過人差劣數據，最令呢位英格蘭國腳尷尬嘅係基斯甸艾歷臣入替佢之後冇耐，曼聯就入波打開紀錄，難怪唔少球迷同網民都呼籲領隊坦哈格應該用番艾歷臣踢正選。

美臣蒙特今夏以6,000萬鎊(約6億港元)轉會費由車路士加盟曼聯後，一直發揮唔出7號王牌水平，開季前踢咗6場熱身賽，冇入波亦冇助攻，今場英超演出一樣冇料到，開賽6分鐘就因為控球失誤，浪費1次攻門黃金機會，其後仍然冇建樹，結果去到68分鐘被換離場，由基斯甸艾歷臣入替，紅魔鬼攻勢先至開始有起色，僅過8分鐘憑華拉尼攻入致勝1球。

坦哈格原本希望用美臣蒙特同般奴費南迪斯組成雙核，提升中場組織力，但美臣蒙特似乎仲未清楚自己角色，踢到患得患失，反而削弱中場實力，變成「1+1少於2」。

反觀基斯甸艾歷臣上季已經證明自己係球隊最佳「校炮手」，有佢喺中場調校比賽節奏，令攻勢更加暢順。坦哈格為人為己，都應該用番艾歷臣踢正選，至於美臣蒙特可能成為另1位「7號魔咒」嘅犧牲者。