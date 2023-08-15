鬥腳法！港隊藉主場之利力爭足毽亞錦賽殊榮

啟香港足毽隊代表閻諾(左一)、林婉萍(左二),及⻘少年代表朱肇唯(右一)即場示範。（相片由公關提供）

全亞洲最高水平的足毽大賽，第一屆「亞洲足毽錦標賽暨亞洲⻘少年足毽錦標賽」將於8月22日至26日在馬鞍山體育館上演，港隊藉着主場之利，力圖爭取佳績。

賽事由中國香港足毽總會主辦，一連五天的賽事，將雲集來自中國、中國澳門、越南、中華台北、蒙古、印度、泰國和柬埔寨等國家或地區的足毽精英，為大家呈獻精彩腳法。中國香港足毽總會會長余國賢於啟動禮上表示:「中國香港足毽總會於本地社區推廣足毽運動逾四十多年，透過足毽活動培養大眾運動習慣、連結不同階層人士，積極推進社區共融。是次香港能首辦『亞洲足毽錦標賽暨亞洲⻘少年足毽錦標賽』，全賴各界支持，我們期望賽事能成為亞洲足毽精英的交流平台，亦希望市⺠能到場觀賞亞洲最高水平的足毽大賽,支持本地足毽運動精英化、普及化和盛事化。」

啟動禮亦邀得香港足毽隊代表閻諾、林婉萍及香港⻘少年足毽隊代表朱肇唯來到現場，分享如何平衡學業、工作及訓練的策略。一眾足毽港隊代表對於能在主場作賽感到激動,希望市⺠能親臨「亞洲足毽錦標賽暨亞洲⻘少年足毽錦標賽」或透過線上直播為本地運動員打氣,投入足毽大賽的緊張氣氛。