香港派逾200人爭逐東亞青年運動會 　冀望有牌落袋

烏蘭巴托2023東亞青年運動會（EAYG）將於明日(16)揭幕，港隊代表團今屆派出超過200人爭逐9個項目，團長黃寶基坦言期望運動員可為港隊爭取獎牌的同時，也希望他們盡情發揮，享受比賽。

EAYG前身為東亞運動會，東亞運動會總會決議自2013年最後一屆之後，轉型為東亞青年運動會，讓更多年輕運動員取得實戰機會，2017年原定在日本福岡上演，但其後決定取消推遲到2019年由中華台北主辦，但遇上政治風波及撞正疫情關係，最後都取消了。

今屆比賽於本月16至23日在蒙古烏蘭巴托上演，共設11個項目，而港隊派出一行200人介乎15至18歲的運動員爭逐，當中的9個項目，包括田徑、羽毛球、籃球、三人籃球、電子競技、足球、柔道、乒乓球、跆拳道及排球。擔任是次團長的黃寶基稱:「東亞青年運動會給予東亞各地的年輕運動員寶貴的競賽機會，讓他們累積國際賽事的經驗，為未來發展奠下基礎，期望香港體壇的新秀能盡情發揮，爭取佳績，同時享受比賽。」