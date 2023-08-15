西維爾靠「兩老」經驗抗衡曼城

捷西斯拿華斯(左)及拿傑迪錫(右)都捧過歐超盃。(Getty Images)

歐聯冠軍曼城同歐霸盃盟主西維爾，將於周四(17日)凌晨歐超盃交鋒，論整體實力，無疑曼城秤先，但講到歐超盃經驗，西維爾贏幾條街，其中2位老將拿傑迪錫、捷西斯拿華斯都捧過呢項錦標，希望憑經驗制勝。

曼城今屆先至首次有機會出戰歐超盃，反觀西維爾過去已經有6次參賽經驗，但只有2006年捧盃，當時捷西斯拿華斯有份協助球隊奪冠。呢位37歲老將其後打出名堂，並轉投曼城，6年前重返西維爾，佢對於可以喺大賽倒戈鬥「藍月亮」，感到非常興奮，大讚對方係偉大球隊，但西維爾一樣有信心贏波。

至於中場拿傑迪錫效力巴塞隆拿時期，曾於2015年捧過歐超盃，呢位35歲克羅地亞名將表示，即使球員生涯已獲得唔少錦標，但對於爭奪任何冠軍，仍然充滿飢渴感，佢認為今仗必須注意每個細節，因為只要稍有犯錯，就會被曼城「懲罰」。

曼城方面，領隊哥迪奧拿執教巴塞隆拿及拜仁慕尼黑時期，合共捧過3次歐超盃，如果今次奪冠，就可以追平安察洛堤嘅紀錄，成為呢項賽事捧盃次數最多嘅主帥之一。