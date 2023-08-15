香港東方再挫漢友　卜聿揚梁嘉顯得分上雙　

香港東方周二（15日）於香港籃球高級組銀牌賽以88：62擊敗漢友，成功「復活」，下場將對康仁福建及永倫之間的勝方。

香港東方開局得心應手，憑卜聿揚、基拔聯手打出8：2攻勢領先，漢友其後博得罰球，再由鄺錦昌及黃銘德繼續追分，收窄至3分差距。卜聿揚8分鐘錄得3犯一度退下火線，兩軍拉成均勢，東方首節領先20：16。

第2節，東方由麥洛連強攻內線，其後梁嘉顯連轟2記三分，拉開至28：16。漢友由黃銘德和鄺錦昌於顏色地帶得分，惟東方之後發力，打出12：0攻勢，領先20分。漢友的殷兆俊以三分球「止血」，為球隊振士氣，漢友隨即大打反擊，把握東方多次失誤，再追4分。東方主教練巴拿莫域不禁咆哮怒轟球員，其後再因投訴球證被判技術犯規，半場東方領先42：30。

換邊後，漢友命中率持續不佳，東方此節打出21：16，其中基拔夾擊下剷入禁區大力入樽，梁嘉顯外線「放冷箭」，蘇利文亦投進一記漂亮「fade away」，此節東方以63：46繼續領先。

第4節開局漢友憑殷兆俊連得5分，追成51：68，東方憑基拔和卜聿揚繼續強攻籃底，一度拉開多達24分，提早進入垃圾時間，最終東方憑新加盟的控衞張延隆單節轟9分，以88：62力挫對手，延續銀牌之旅。

香港東方的基拔取得全場最高24分，梁嘉顯轟入4記三分球得18分，另外內線的麥洛連和卜聿揚各取13分和12分。漢友僅2人得分上雙，殷兆俊得全隊最高14分。