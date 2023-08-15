亞冠盃　香港流浪加時連失3球　1比4反負海防

香港流浪周二（15日）坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃」外圍賽，主場硬撼越南球隊海防FC。今場賽事吸引4,158名球迷入場，流浪憑神田夢實上半場一記世界波先開紀錄，但比賽尾段卻被對手追平，令比賽需要進入加時；加時階段流浪連失三球，最終以1比4落敗。

香港流浪今仗起用朴鍾範、金旻奎、馬相訓、伊巴謙、神田夢實、卡丹奴域6名外援，林嘉緯、林衍廷坐鎮中場，盧均宜則先列後備。客隊海防FC由阮廷昭把關，雲美亞斯鎮守後防，隊長阮海輝與巴西射手艾美達負責攻堅。

作為「亞冠新丁」，香港流浪今仗迅速入局，開賽初段先有埋門機會，神田夢實斬中，對方守衞解圍不遠，林衍廷禁區頂勁射，被門將阮廷昭撲出底線。不過海防FC之後一度反客為主，23分鐘阮有山殺入禁區起腳，梁興傑一抱入懷，35分鐘流浪中場斷攬，艾美達勁射，梁興傑僅撲到再中柱。大難不死的流浪，41分鐘率先打破僵局，神田夢實禁區外射入世界波，助球隊半場暫時領先1球。

易邊後盧均宜入替姚浩明，金旻奎改任左閘，李毅凱亦抽筋，由基藍馬入替，但68分鐘差點再下一城，神田夢實燙射惟未能命中目標。79分鐘海防FC錯失黃金機會，趙越雄左路傳中，無人看管的阮有山可惜頂斜。比賽尾段，基藍馬禁區內侵犯艾美達，球證直指十二碼，艾美達親自操刀被梁興傑撲出，但阮俊英補射破網，海防FC追成1比1。補時階段，海防FC再有隊長阮海輝頭槌頂中楣，最終法定時間兩隊踢成1比1。

加時上半場，流浪部分球員體能明顯下降，但一次反擊機會，後備入替的劉智樂推大位起腳，惟角度太正。加時下半場流浪換入謝偉俊，收起隊長林嘉緯，但109分鐘再次失守，艾美達接應隊友傳送頂入，流浪落後1比2。流浪隨後兵敗如山倒，接連再被盧馬田及艾美達攻入大門，最終以1比4反負海防FC，亞冠外首圈止步。

海防FC順利晉級，主教練朱庭金賽後對球隊表現感到開心：「兩隊實力相若，上半場失波有啲唔好彩，今場贏到全賴球員踢得好，當中防中比辛特表現尤其突出，當然入兩球嘅前鋒艾美達都值得一讚。」