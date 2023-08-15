亞冠盃　胡晉銘興奮多於緊張：意義重大

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首次征戰「亞冠盃」的港超聯球隊理文，周三（16日）晚坐鎮香港大球場，在外圍賽與印尼峇里聯一決高下。新加盟「黃黑軍團」的胡晉銘，是陣中一位首次登上「亞冠盃」舞台的球員，這位球隊中場形容賽前心情興奮多於緊張，並談到今場賽事對其意義重大。

理文首次代表隊香港出戰「亞冠盃」外圍賽，對陣不少球員而言，今仗亦是他們在這項賽事的初體驗，其中就包括今季來投的「晉銘」。過往曾隨代表隊出戰過「亞洲盃」外圍賽及亞運等國際賽事，去年亦曾代表隊舊東家東方出戰「亞協盃」，今季「晉銘」有機會進一步挑戰「亞冠盃」，他亦難掩興奮：「細細個已經有留意『亞冠盃』，可以參與埋一份係好期待，心情興奮多過緊張。」

新季轉投理文，「晉銘」表現被寄予厚望，他指出現時「黃黑軍團」的傳控打法，與以往所效力球隊的踢法有分別，但相信適應上問題不大：「以往踢嘅球隊可能更多踢防守反擊，今年嚟到呢度，要開始適應去控制戰局，不過同好多隊友細細個已經開始一齊踢，好快就上手。」為備戰今場賽事，理文早前也去到南韓集訓，「晉銘」就指出有特別加操催谷體能，以適應近期較炎熱的天氣。

能夠在香港大球場出戰亞洲頂級球會賽，「晉銘」認為更加別具意義：「大球場就好似娛樂圈嘅紅館，香港冇乜邊個人可以踏上呢個舞台，相信喺大球場踢會有加成。」「亞冠盃」外圍賽對理文或「晉銘」而言都是新挑戰，但這位球隊新兵信心滿滿：「我對球隊好有信心，尤其我哋有主場優勢，呢一場非勝不可，唔可以辜負球隊上下過去一兩個月嘅努力。」