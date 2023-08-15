亞冠盃　香港流浪惜敗　林嘉緯：同球迷道歉

港超聯球隊香港流浪周二（15日）在「亞冠盃」外圍賽以1比4不敵海防FC，隊長林嘉緯賽後向球迷道歉，指球隊狀態不及對方，加上「亞冠盃」經驗不足，盼隊中年輕球員在高強度比賽成長：「踢1場呢啲高水準比賽，好過踢10場本地波。」

流浪上半場憑神田夢實射入世界波後，一直保持領先，可惜未能守到尾，被對方在完場前追平，到加時再連失3球導致落敗，眼巴巴讓晉級資格在手邊溜走，「嘉緯」認為球隊演出不算太差，慨嘆本地賽事未開季，導致流浪與海防FC的差距擴大：「今場主要輸狀態，對手一路keep住有波踢，完全上哂力，但我哋下半場嗰勢係咁跌，去到『亞冠盃』呢啲咁高水平嘅比賽，只要保唔住狀態，就畀到對手壓番轉頭。」

是役吸引了4,158球迷入場觀看比賽，相隔超過5年再戰亞洲賽的「嘉緯」，感到十分欣喜之餘，也向球迷道歉：「大家上季踢得唔錯，令到球迷有期望，我哋都感受到球迷今日好熱情咁打氣，可惜戰果未如人意。」

縱使未能助流浪於今屆「亞冠盃」更進一步，但「嘉緯」未受太大打擊，相信其他球員能利用今次經驗好好成長：「例如Fat Gor（林衍廷）喺本地賽事算踢得唔錯，但去到亞洲賽可以好快就被人逼甩，所以比佢哋感受亞洲賽嘅節奏好緊要，踢1場呢啲高水準比賽，好過踢10場本地波。」