銀牌男籃打出火　永倫險勝康仁福建1分

周二（15日）高級組銀牌籃球賽尾場，康仁福建與永倫鬥得激烈，永倫「王牌」泰那攻入致勝一球，協助球隊以69：68闖進負方決賽，惟他亦因此受傷。永倫8月22日將與香港東方爭奪總決賽席位。

今場由永倫的周迎堅射入三分球揭開序幕，韓天次單節攻入8分，助永倫首節領先22：19。第2節永倫的泰那僅得2分，康仁福建由楊瑞鴻和及懷斯偷球快攻合轟6分，加上林羽內外開弓連得5分，反超前至35：30。永倫由周迎堅命中三分球止血，文俊傑再兩度籃底得分再度領先2分。福建鄭錦興尾段兩罰全中，加上譚子健跳投得手，以39：37領先半場。

下半場，雙方繼續拉鋸，最後3分半鐘，福建的懷斯連得5分，楊瑞鴻再上籃得手，拉開8分差距，永倫力追至52：55。第4節，福建一度領先8分，其後「文氏兄弟」聯手何倚富和韓天次打出8：2攻勢，助永倫追至落後2分。

永倫最後22秒由泰那切入上籃得手，重新領先至69：67，惟他落地時疑踩中福建球員以致足踝受傷。雙方隨即爆發衝突互相推撞，泰那一度跪在地上，狀甚痛苦，其後破口大罵，跛行離場。

球證暫停球賽近20分鐘，最終永倫外援查雲希爾因推撞福建球員被判違反運動道德犯規，福建亦因板凳球員衝出球場而被罰兩記技術犯規，而泰那自己亦吃了「T foul」。其後永倫的韓天次射失罰球，福建的蔡龍德2罰中1，在最後3秒追成68：69，惟福建未能把握最後一擊，最終以1分告負。