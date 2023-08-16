亞冠盃　理文出齊架生砌峇里聯

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上季港超亞軍球隊理文首次出戰「亞冠盃」外圍賽，周三（16日）於香港大球場擺下擂台，迎戰印尼球隊峇里聯。「黃黑軍團」保留艾華頓等主力的同時，亦引入多名具質素新兵，新陣容所產生的化學作用，能否理文彌補亞洲賽經驗上的不足，讓理文繼續突破，絕對得球迷留意。（on.cc東網周三晚8時按次收費直播）

理文教練曾昭達表示球隊整體備戰情況良好，惟指出理文今場雖有主場之利，炎熱天氣仍是球隊要克服的難關：「香港呢幾日好熱，最大挑戰都係天氣，但球員透過南韓集訓已提升咗狀態，球會第一次踏足亞冠舞台，唔會睇低任何對手，球隊好期待今次挑戰，希望取得好開始。」「達Sir」承認主力前鋒艾華頓未能趕及入籍，要以外援身分出戰，多少打亂了部署，不過就對保連奴、杜度、安尼亞及保利臣等新外援融入球隊的進度表示滿意。

雖然首戰亞冠，但「黃黑軍團」陣中不乏具亞冠經驗的球員在陣，其中曾於2017年出戰分組賽的迪高，就認為今場取勝關鍵在於避免犯錯，同時相信球隊有足夠經驗，應付今場硬仗：「我哋陣中有唔少具經驗球員在陣，就算佢哋未踢過亞冠，唔少都有過代表隊經驗，所以我絕對唔擔心，最重要係保持專注力同避免犯錯。」

近5年兩度於印尼頂級聯賽封王的峇里聯，於附加賽擊敗PSM望加錫取得今次「亞冠盃」外圍賽資格。峇里聯過去累積了不少亞洲賽經驗，今次將會是第3次出戰「亞冠盃」外圍賽。頭號射手斯帕索積域雖然已經35歲，但仍是球隊最具威脅的前鋒，需要理文加以提防，此外制空能力出色的中堅多拉（前譯當拿），今年6月曾隨泰國作客友賽港隊，對大球場環境絕不陌生。現時印尼聯賽正值季中，峇里聯上周剛以3比2反勝衞冕的PSM望加錫，主教練古古拿出席賽前記者會時，認為現時球隊士氣正盛，有能力與理文踢出精彩對決。

【理文預計正選陣容】

門將：28 陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 32杜度 2列斯奧 4立花稜也

中場：33迪高 16顏樂楓 7保利臣

前鋒：8艾華頓 20保連奴 91基華尼頓