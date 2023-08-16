迪布尼面臨開刀　或缺陣今年餘下賽事

「三冠王」曼城遭遇沉重打擊，中場靈魂人物奇雲迪布尼因為大腿傷勢比預期嚴重，將於數日內決定是否接受手術，如果呢位32歲比利時國腳真係要開刀，將起碼缺陣4個月，甚至更長時間，意味好大機會無緣今年餘下賽事，勢必嚴重影響「藍月亮」爭取衞冕英超、英足盃及歐聯。

奇雲迪布尼上季已經受到大腿傷患困擾，更於歐聯決賽受傷退下火線，曼城今夏3場季前熱身賽，呢位上季英超「助攻王」都冇上陣，直至社區盾對阿仙奴，先至後備披甲，但卻喺互射12碼階段宴客，可見仍未操起狀態。

最令人費解係曼城領隊哥迪奧拿仍然喺上仗英超對般尼，派出奇雲迪布尼踢正選，結果佢僅比賽23分鐘，就觸傷大腿舊患，退下火線。

曼城出戰周四(17日)凌晨歐超盃對西維爾前夕，哥迪奧拿證實奇雲迪布尼可能需要開刀：「奇雲嘅傷勢的確嚴重，我哋將於未來幾日內決定佢是否需要做手術，一旦開刀，起碼要抖3至4個月，對於球隊打擊非常大。」英國《太陽報》指以奇雲迪布尼嘅情況，一旦做手術，可能要等到明年年初先至有機會復出。

奇雲迪布尼以傳送精準見稱，上季英超有16次助攻，成為「助攻王」，隊友艾寧夏蘭特上季能夠以36球奪得英超神射手，好大程度上多得奇雲迪布尼創造機會，如果佢長抖，可能影響埋夏蘭特入波數字，哥迪奧拿依家一定好頭痛。

至於曼城出戰周四(17日)凌晨歐超盃對西維爾，可能由高華錫代替奇雲迪布尼嘅正選位置。