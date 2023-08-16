【官宣】尼馬加盟希拉爾　要求「額外福利」極貪婪

沙特阿拉伯聯賽再迎來一位球壇巨星，希拉爾正式宣布簽入巴西國腳尼馬，據悉雙方簽約2年，尼馬除咗獲得1.6億歐元(約13.7億港元)天價年薪之外，仲向會方要求一系列「額外福利」，包括提供8部名車、超級豪宅，以至假期消費支出，都要由希拉爾埋單，總之要擁有皇帝式享受，難怪被網民指係史上最貪婪球星。

尼馬早前向巴黎聖日耳門(PSG)提出離隊要求後，希拉爾立即出手力邀佢加盟，並以1億歐元(約8.53億港元)轉會費成功說服PSG放人，同尼馬傾掂個人待遇條款後，依家正式落實交易。

希拉爾方面喺社交網發放呢位31歲前鋒到步及簽約過程，並為佢做專訪，尼馬話：「我想喺呢度書寫新故事，沙特聯賽有巨大影響力，正在迅速發展，有眾多出色球員，所以我相信呢度係理想地方，希拉爾係亞洲最好球隊，我喺適當時間，做出最佳選擇，我喜歡入波同贏波，來到希拉爾，會繼續咁做。」

雖然尼馬講到冠冕堂皇，但其實背後都係錢作怪，因為希拉爾向佢提供1.6億歐元年薪，僅次於艾納斯巨星C朗嘅2億歐元年薪，成為沙特聯賽第2高薪球員。不過，1.6億歐元年薪只係面數，英國《太陽報》指尼馬向希拉爾開出一張「福利清單」，包括要求8部名車，其中3部分別為賓利、雅士頓馬田、林寶堅尼，總值51萬鎊(約510萬港元)供佢個人使用。另外5部平治房車畀佢嘅家人同朋友使用，並且需要提供司機24小時候命，方便佢哋隨時出行。

居住方面，尼馬要求入住一座擁有25間房嘅豪宅，令佢可以同家人及朋友一齊住，豪宅內需要有一個40米長及10米闊嘅泳池、3間桑拿室、5位全職工人，仲要提供佢最喜歡嘅果汁品牌。

咁都唔止，尼馬仲要求放假出外旅遊，乘坐私人飛機、酒店、飲食費用，都要由希拉爾埋單，簡直貪得無厭。不過，希拉爾勝在有錢，今夏大灑金錢增兵，相信已經滿足晒尼馬嘅所有要求，先至吸引到佢加盟。