3x3香港大師賽11月重臨維園　文氏兄弟組隊備戰

「FIBA 3X3 世界巡迴賽香港大師賽」將於今年11月25至26日於維多利亞公園舉行，今屆賽事將增設大型嘉年華區，讓市民感受三人籃球熾熱氣氛。現效力永倫的「文氏兄弟」文俊浩和文俊傑期待賽事重臨香港，兩人與楊文綱及余普生組成「啟德隊」，下月將出戰香港「Quest」級別賽，爭取香港大師賽參賽資格。

「FIBA 3X3 世界巡迴賽香港大師賽」去年首辦，今屆賽事續於維多利亞公園上演，M1 Group Limited行政總裁兼香港籃球總會副會長黃耀建表示：「今年賽事將繼續爭取成為『M』品牌活動。觀眾席會由800個增加至1000個之外，同時增設嘉年華區、城市運動體驗區及餐飲區，讓球迷有更豐富的體驗。今年我們有更多時間籌備，相信會比去年做得更好。」

終於香港獲得一張賽事主辦外卡，今屆將派出一支香港球隊參賽，參賽資格由9月在香港舉行的「Quest」級別賽事冠軍球隊所得。為響應政府推動城市運動，由4名甲一球員文俊浩、文俊傑、楊文綱及余普生組成的「啟德隊」近月正式成立，他們將接受長期培訓，出戰FIBA 三人籃球賽，另外獲贊助商支持下，將有機會到蒙古集訓和交流。

「啟德隊」早前以外卡身份出戰FIBA 3x3無鍚挑戰賽資格賽，取得1勝1負，他們9月將出戰蒙古沙珊挑戰賽和香港「Quest」級別賽。去年文俊浩與泰那、奧斯汀、百德新里組成「Team Hong Kong」出戰香港大師賽，面對由奧運三人籃球冠軍拉脫維亞國家隊成員組成的里加隊打出驚喜，一度反超前2分，最終僅以3分之差告負。文俊浩表示：「賽事氣氛很好，能與世界級好手較量獲益良多，我相信如能向正確方向發展，香港球員有一定競爭力。」

「文氏兄弟」今季齊齊效力甲一永倫，兩人亦將於啟德隊發展三人籃球，文俊傑表示期待：「好開心今季可以同阿哥打同一隊，這算是我中學的夢想之一，我們全家都好興奮。我們的目標一致，希望到世界各地參加三人籃球賽，增進籃球技術。」