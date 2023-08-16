香港隊　U15初選名單出爐　下月初撼日本

早前對「小紅魔」有波入的蕭政（左），繼續入選港隊U15初選大軍。（林卓臻攝）

足總周二（15日）公布香港十五歲以下男子代表隊初選20人名單，其中多位上周於「賽馬會青少年足球精英匯」，代表香港青年聯賽選手隊出戰曼聯U16青年隊的球員，都有份入選。球隊將於下月初出戰東亞⾜協U15錦標賽，屆時將迎戰包括日本U15等對手。

港隊U15本月初曾到泰國集訓，與泰國U15等當地3支球隊進行友賽，上周大部分成員亦有份代表香港青年聯賽選手隊，與訪港的「小紅魔」交手，其中包括取得入球蕭政及蔡朗希。大軍將於本月17至24日繼續進行本地集訓。

港隊U15下月初將赴青島出戰東亞⾜協U15錦標賽，並將與中華台北、關島及日本爭奪B組出線資格。港隊首戰將於9月1日先鬥中華台北，再於9月3日面對關島，及後於9月5日的小組最後一輪硬撼日本。

港隊U15初選名單：

門將：張⽴衡、許栢瑋、梁祐騫

場區球員：陳傑智、張堯軒、秦宇灝、蔡朗希、封天詠、⾼銘浩、許肇中、林柏燃、林峻穎、梁祉賢、李兆軒、連朗狄、吳瑞君、冼蔚喬、蕭政、⿈溢軒、王逸朗