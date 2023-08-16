歐超盃決戰！曼城大軍發「維」搶盃

上季實現「3冠王」嘅曼城，星期四凌晨歐超盃向住第4冠進發，喺希臘中立場硬撼歐霸冠軍西維爾。曼城上季展現強大火力，艾寧夏蘭特率領嘅攻擊線無堅不摧；西維爾貴為歐超盃常客，近年都貫徹進攻風格，製造唔少經典大手交易，今仗博2.5球入球大。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼城上季歷史贏歐聯冠軍，哥迪奧拿調教多年嘅球隊已達巔峰，今季幾乎原班人腳出戰，根度簡嘅空缺由高華錫填補，最重要係艾寧夏蘭特、基亞利殊、貝拿度施華同菲爾科頓嘅組合繼續在陣，雖然奇雲迪布尼受傷，但相信進攻火力可以維持，爭逐第4冠戰意有保證。

曼城喺英超開鑼戰，作客即以3比0輕取般尼，艾寧夏蘭特斬獲兩個入波，狀態已入佳境，不過預計哥帥今場會派防線新兵加華度爾踢正選，呢位克羅地亞國腳同隊友嘅默契有待考驗，成為今場唯一隱憂。

西甲勁旅西維爾上季喺聯賽表現令人失望，不過貴為「歐霸之王」，就成功紀錄性第7次捧盃，佢哋出戰歐超盃經驗亦遠勝曼城。西維爾一向崇尚進攻，對上5次踢歐超盃，有3次總入球開4球或以上。西維爾喺西甲首戰，主場1比2不敵華倫西亞，防守力難予人信心。

事實上，曼城同西維爾近4次交鋒，全部總入球開3球或以上，其中3場甚至開出4球或以上，兩隊主攻球隊對壘，開大機會高唱入雲。