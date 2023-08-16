碧咸美斯設慶功宴　食客被保安誤當狂迷打爆缸

國際邁亞密班主之一嘅碧咸與老婆維多利亞及女兒夏柏(Harper)上周五(11日)晚與隊內阿根廷球王美斯等球星食飯慶功，一行人於邁阿密一間由波多黎各男歌手Bad Bunny開設嘅日式牛扒餐廳食飯慶祝球隊贏波，同場仲有美斯老婆洛古絲素和隊友布斯基斯等人，事後維多利亞亦有於社交網公開派對照片。

不過，派對期間發生不愉快事件，有在場男食客被懷疑企圖舉機拍攝美斯，即時被餐廳保安驅趕並將佢打到頭破血流，為安全起見派對提早結束，「碧咸嫂」被影到由保鏢陪同下與女兒上車離去。

據知當時餐廳保安人員誤以為在場1位男食客欲拍攝美斯等人，於是將佢趕離場，並於店外毆打佢。事後，與該男子一同被打嘅男友人血流披臉向傳媒辯稱佢嘅朋友當時嘗試為家人拍照：「我哋嘗試影相，之後佢哋就衝過嚟踢我哋出去，並打我塊臉。我老友只不過嘗試為佢老婆影相，而唔係為碧咸或美斯佢哋影相。」

而在場另一女士向傳媒大嗌：「佢係住家男人，慶祝緊個女21歲生日。」而另一名女子亦爆粗鬧保安：「你膽敢咁做！經理喺邊？你竟然夠膽咁做！簡直好癲！有人需要被炒。」