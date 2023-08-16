希亞路：藍月亮勢發「維」捧歐超盃

曼城在上季的下半個球季表現銳不可當，最終成功贏得3個錦標，當中包括引頸以待的歐聯冠軍。

大多數球隊成為三冠王之後，表現都會出現下滑的情況，但我肯定哥迪奧拿跟以往一樣，會不斷推動自己取得成功，而事實上，他是為了贏取錦標而生存。如今他們面對的最大問題，就是球員能否於季初階段保持同樣的強度呢？

毫無疑問，兩位主力球根度簡及馬列斯離隊後，為球隊帶來影響，不過，我預期菲爾科頓將會得到更多的出場時間，今仗他面對西維爾時亦將希望可以交出好表現。

防守方面，我認為加華度爾是一個絕佳的收購，定必可以加強球隊的實力。至於艾寧夏蘭特也是為了奪標才轉投曼城，所以他將渴望可以取得另一項錦標。今季，他於英超首輪賽事經已梅開二度，若然他今仗有入球進帳，我絕對不會感到驚訝。

西維爾上季於歐霸盃第7次封王之後，繼續於這項盃賽保持絕佳的紀錄。然而，他們於歐洲超級盃的往績，卻認真麻麻。

之前他們6次出戰歐洲超級盃，但只曾1次凱旋而歸，值得注意的是，其實歐霸盃盟主也甚少能夠擊敗歐聯冠軍而捧盃，而對上10年也只曾出現過1次。

教練文迪列巴將會採用一直以來源用的踢法，嘗試於兩翼位置展開攻勢，新加盟球隊的左閘柏祖沙及老將右閘捷西斯拿華斯的表現相當關鍵，他們將要於邊路位置為球隊提供進攻闊度之餘，亦要為中路的安尼斯利作出傳中球的輸送。

但我認為，西維爾最難以做到的事情，就是封阻曼城的強攻。曼城上季歐聯分組賽曾經雙殺西維爾，因此，相信為藍月亮今仗將可再次贏波，高舉歐洲超級盃冠軍寶座。