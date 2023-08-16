亞冠盃　理文5比1大勝峇里聯晉級

首次征戰「亞冠盃」外圍賽的港超聯球隊理文，周三（16日）於香港大球場擺下擂台，迎戰印尼球隊峇里聯。結果「黃黑軍團」在逾4000名球迷見證下，憑新兵保利臣梅開二度，加上艾華頓、基華尼頓及荷西安祖各入1球，以5比1擊敗峇里聯。成功晉級的理文將作客日本，與衞冕的浦和紅鑽爭奪打入分組賽的資格。

理文今場有保利臣和安尼亞兩名新兵齊齊擔正演「地標戰」，隊長列斯奧和荷西安祖組成中堅組合，艾華頓和基華尼頓負責側擊；至於第3次「亞冠盃」外圍賽的峇里聯，正選大軍同樣派出6名外援，包括前鋒謝佛遜、把關的杜斯山度士，以及中堅多拉，隊長斯帕索積域擔正爭取入球。

理文開局就主動出擊，1分鐘基華尼頓左路壓落底線傳中，安尼亞禁區內起腳中楣彈出。3分鐘後，對手前鋒巴利加接應隊友頭槌二傳，門前頭槌攻門被陳嘉豪沒收。8分鐘基華尼頓扣過對手後衞再次落底傳中，由遠柱接應的保利臣，射入加盟後的第一球，兼為理文先開紀錄。惟3分鐘後，客隊就憑徐宏傑擺烏龍追成1比1。

理文好快作出回應，14分鐘，艾華頓殺入禁區落底傳中，造就基華尼頓門前輕鬆射入，為理文重奪領先優勢。臨完半場前再掀起高潮，荷西安祖的回傳被巴利加截到，幸好有陳嘉豪出迎夠快化解危機。「黃黑軍團」隨即作出反擊，艾華頓推入禁區大位起左腳射個招牌式弧線入網，半場前為主隊贏到3比1。

換邊後，峇里聯嘗試反撲未果，再被理文搶得入球，基華尼頓傳入禁區頂，保利臣今次換左腳施射破網，為理文將領先優勢擴大至4比1。大勢已去的峇里聯，59分鐘有貝索禁區外起腳勁射，被陳嘉豪撲出。主隊及後換入余煒廉和首次胡晉銘等後備兵。86分鐘，理文罰球攻勢，余煒廉頭槌二傳，造就門前荷西安祖頂入埋齋波。最終理文以5比1大勝峇里聯，下周二（22日）將作客浦和紅鑽，爭奪分組賽席位。