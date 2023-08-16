亞冠盃　下場鬥浦和紅鑽　保利臣：我哋冇嘢輸

港超聯球隊理文周三（16日）於「亞冠盃」外圍賽5比1大勝峇里聯晉級，下一圈對浦和紅鑽力爭打入分組賽。是役首度為理文於正規賽事上陣，即梅開二度的保利臣預計下場必定是1場硬仗，稱全隊會傾盡所有，嘗試晉級分組賽。

保利臣今場取得兩個入球，演出獲得不少球迷好評，他賽後對在處子戰踢出如此理想的發揮，感到十分高興，直言未曾預計憑以4球差距勝出，相信「香港足球渡過1個美妙的晚上」，不過這位荷蘭中場笑言首戰交出出色發揮，不會對其添加壓力：「每場波都係由零開始，我冇可能場場都有波入，所以要放開懷抱去踢，當入唔到波嗰陣，就要諗辦法向隊友送出助攻。」

理文下場與去屆「亞冠盃」盟主浦和紅鑽正面交鋒，力爭打入分組賽。縱使面臨強敵，但保利臣強調球隊「冇嘢輸」，稱壓力盡在浦和紅鑽身上，強調全隊上下必定傾盡所有爭取勝利：「我哋一定不被睇好，正如冇人估到球隊今場贏得咁輕鬆，所以依家壓力喺哂浦和身上，因為佢哋要證明自己喺亞洲冠軍，而我哋會傾盡所有努力，希望有兩支（連同傑志）香港代表入分組賽。」