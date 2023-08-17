曼城射贏12碼奪歐超盃　狂掃今年第4冠

曼城升呢做「4冠王」！周四(17日)凌晨歐超盃大戰，歐聯盟主曼城靠小將高爾彭馬做奇兵，下半場入波1比1逼和歐霸冠軍西維爾，最終互射12碼贏5比4，史上首度捧走歐超盃冠軍，亦係佢哋今年繼英超、英足盃同歐聯後第4個錦標。

曼城喺奇雲迪布尼受傷下，今場意外派21歲嘅高爾彭馬擔正，呢位英格蘭U21球星盛傳將被放走，估唔到喺呢場大戰做奇兵，佢嘅表現亦相當活躍，早段曾有精彩射門被撲，亦頻頻策動攻勢製造埋門，不過曼城未入到波，反而喺25分鐘被安尼斯利頭槌攻陷，半場落後0比1。

換邊後曼城加強進攻，西維爾嘅反擊亦相當入肉，直到63分鐘高爾彭馬做救星，佢喺右路窄位狂抽網頂入波，繼社區盾後再為曼城取得入球，兩隊法定時間踢成1比1平手。互射12碼曼城5射全中，西維爾最後一輪就有尼曼查古迪積射中楣，曼城得以射贏5比4捧盃。

高爾彭馬傳聞獲韋斯咸同白禮頓斟介，曼城領隊哥迪奧拿賽後亦承認佢可能離隊：「我唔知高爾彭馬會唔會留隊，之前我覺得佢係想轉會，依家就唔知道，我相信唔會外借，高爾彭馬一係就留隊、一係就正式轉會。佢今場展現出個性，年輕球員喺呢個舞台表演唔容易，佢踢得好好，仲有一個精彩入球。」

今次係曼城史上第1次贏歐超盃冠軍，哥迪奧拿就成為史上首個帶領3支球隊贏歐超盃嘅領隊，佢喺2009年、2011年已幫巴塞隆拿贏過2次，2013年又帶領拜仁慕尼黑奪冠，今次率曼城再嘗冠軍滋味，繼續改寫歷史。