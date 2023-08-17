香港金牛作客吞敗　梁兆華楊睿騏周末戰明星賽

香港金牛昨日（17日）在全國男子籃球聯賽（NBL）作客遼寧益勝，以102：112落敗。港將梁兆華和楊睿騏將於周末代表南區，出戰明星賽。

梁兆華因傷缺陣，金牛派出外援坎普，配合陳雨生、畢繼光、孫巍和孫偉博擔任正選，惟面對主隊猛攻，頻頻失誤，首節落後23：34。坎普和迪加拿打出17：6的攻勢，追平40：40。遼寧在哈德森帶領下，嘗試拿回主導，但始終無法壓制「馬爾他巨獸」，被迪加拿單節轟入17分，加上畢繼光射入壓哨三分，金牛反超前58：57。

換邊後，雙方多次互換領先，坎普和迪加拿繼續搶分，但主隊大灑三分雨，單節射入5球三分，領先88：85進入決勝節。金牛關鍵時刻進攻失靈，被打出11：0的攻勢，眼白白看著勝利溜走，以102：112落敗。坎普27投14中，攻入全場最高的41分，迪加拿交出32分11籃板。

NBL常規賽進入尾聲，金牛以7勝12負排行榜尾，將於下周三、四（23、24日）出戰最後兩場主場賽事，「背靠背」對江蘇鹽南蘇科和長沙灣田勇勝。另外，港將梁兆華和楊睿騏將於周末代表南區，出戰明星賽。