辛辛那堤大師賽　祖高域相隔兩年再於美國勝出

前網球「一哥」祖高域，周四（17日）出戰辛辛那堤大師賽第2圈，與科堅拿（Alejandro Davidovich Fokina）交手，最終祖高域先贏一盤下，由於對手因傷退賽，因此成功晉級下一圈，自2021年美網後，再次在美國取得勝利。

為備戰即將舉行的美網，祖高域於辛辛那堤大師賽同時出戰男單及男雙項目，不過他日前已於雙打出局，但這位塞爾維亞球手轉戰單打後隨即重拾勇態。首圈輪空的祖高域於第2圈出擊，跟西班牙球手科堅拿爭出線，未受太大考驗，雖然前「一哥」被打破1個發球局，但祖高域在首盤做出3次破發，最終以6比4先下一城。惟第2盤只打了兩分，便因下背受傷決定退賽，令祖高域順利晉級。

祖高域從2021年起，便曾因未有接種新冠疫苗，以致無法入境美國，直到當局到今年放寬限制，才得以再次到美國比賽，不過祖高域對科堅拿受傷感惋惜，因此雖然他事隔兩年再於美國取勝，仍未感到太興奮：「現在的心情十分複雜，因為的我曾於西班牙跟科堅拿練習，他之前已跟我提及下背有少許不妥。」

他續稱對能夠重返美國打比賽，感到非常感恩，期待往後繼續在美國參與其他大賽：「很高興相隔兩年後，能夠回歸美國賽場，網壇有不少大賽都在美國舉行，期待能夠繼續在這裏獻技。」