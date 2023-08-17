新季8‧19開鑼　港超11軍蓄勢待發（上）

2023/24球季「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）拉開帷幕，今季港超加入新升班的均業北區後，參賽球隊增至11隊，競爭肯定更為激烈。各路大軍為力爭在新季取得佳績，都對陣容都作出不少調整，開咧前等我們來為大家一探究竟。

冠忠南區攻力升呢衝三甲

冠忠南區去季季尾勇奪「賽馬會菁英盃」，取得升上港超以來首項錦標。這支區隊本季有不少變動，首先以楊正光擔任主教練，「光Sir」開季前揚言，要改變球隊以防守反擊為主的踢法，盼望踢得更進取，加強小組配合和高位壓迫，並以聯賽頭三，以及盃賽冠軍為目標。

球員方面，南區新球季雖然有謝德謙、杜度和慕沙等人離隊，但成功簽入羅拔奧度、李小恆、陳潤潼，以及曾在2020年加盟天水圍飛馬，更於當季獲選最佳後衞的古安奴，實力絕不比上季遜色，有力站穩聯賽前列。

冠忠南區

IN：黎格爾、李小恆、羅拔奧度、馬文政、陳潤潼、古安奴、杜馬思、顏翱天、容昊、趙聡悟(借用)

OUT：謝德謙、慕沙、杜度、劉學銘、簡嘉亨、何振廷、畢頓、盧錦宏、冼柏德

大埔堅Sir回巢做攔路虎

大埔去季雖然僅以第7名完成聯賽征途，但不時仍能交出驚喜表現，新季有曾帶領「綠戰士」在2018/19球季港超封王的「堅Sir」李志堅重返球隊執教，加上當年冠軍隊成員之一的中場陳肇鈞來投，球隊戰力有保證。

上季頭號射手保連奴離隊後，這支地區球隊亦加入了前鋒馬卡雷拿和中堅馬高斯山度士兩位新森巴外援。此外陳曉鋒、謝家榮，及上季獲選入香港足球明星十一人的後防核心加比爾等主力都繼續留效，「綠戰士」新季有能力再做巨人殺手，隨時主宰聯賽爭冠形勢。

IN：陳肇鈞、馬高斯山度士、錢兆琛、馬卡雷拿、王顯琛

OUT：李瀚灝、佐敦查維斯、關健朗、史建威、葉凱傑、蘇友鈿、黃子俊、保連奴、王力威、熊健沂、趙少維

深水埗用泰國兵力爭上游

上季以第9名衝線的地區球隊深水埗，新季除了改由鄧冠研掌帥印之外，陣容亦有頗大變化，包括羅港威、黎格爾及沈云燮在內多位上季主力離隊後，球隊季前轉會窗亦作出頗大動作，以填充戰力。

為解決上季攻力欠奉問題，深水埗簽入曾於日職落班的肯尼亞前鋒鄧嘉，此外浦敏及柏羅邦兩位泰國小將，加上顏卓彬及張廣然兩位傑志借將，都有望被委以重任。且看吸取了上季經驗之後，以新面貌示人的深水埗能否殺出一條血路。

深水埗

IN：鄧嘉、浦敏(借用)、柏羅邦(借用)、小池晃廣、張廣然(借用)、奧斯卡、顏卓彬(借用)、林保、李溢晉、拿亞

OUT：王子聰、黎格爾、捷西斯、史提芬、劉浩霖、周家樂、奧恩博、朱偉鈞、權宰憼、歐健希、羅港威、沈云燮、鄔智銘、林永志、黃天朗

均業北區招20新兵磨合需時

均業北區今季升上超聯，但除了蘇啟浚及張桂華，其餘球員已經離隊，陣容基本上與去季完全不同；而主教練一職亦改由梁志榮擔任，鮑家耀則留任助教，球隊將以全新面孔示人，表現令人期待。

不過這支新升班的地區球隊，實力絕不容忽視，事關多名新加盟球員，皆具備港超經驗，羅港威、林樂勤、羅曉聰等更各自屬於舊球會的主力。不過一口氣簽入逾20名新兵，磨合及適應新戰術需時，但在北區街坊的入場打氣下，主場有力令對手吃盡苦頭。

IN：羅港威、葉卓文、羅曉聰、張俊軒、戴子軒、何振廷、黃偉國、周家樂、林樂勤、韋健豪、何浚皓、湯振雄、陳浩嘉、王力威、朱偉鈞、陳鴻耀、蕭世充、李昀洛、陳曜燃、尤朗、林駿杰、肯迪、馬圖斯、韋法頓、伊泰路、柏度

OUT：羅俊仁、方俊業、林毅東、羅浩賢、楊紫彬、廖億誠(只列部分)