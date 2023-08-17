新季8‧19開鑼　港超11軍蓄勢待發（下）

2023/24球季「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）拉開帷幕，今季港超加入新升班的均業北區後，參賽球隊增至11隊，競爭肯定更為激烈。各路大軍為力爭在新季取得佳績，都對陣容都作出不少調整，開咧前等我們來為大家一探究竟。

傑志添國腳外援爭衞冕

傑志去季橫掃本地錦標再成「三冠王」，新季實行精兵制，多達16人離隊，包括上季港超神射手之一的丹恩奴域，但其餘大部分皆以年青球員為主，只要南韓射手金信煜狀態回勇，對球隊實力影響不大。

奧拿斯踢過世盃決賽周

另外，去季「3料足球先生」明加索夫，連同兩位「香港足球明星11人」得主米基爾、基爾頓繼續留效；同時「藍鳥」回收陳晉一之餘，又簽入曾為尼日利亞在2014年出戰世盃的中場奧拿斯（圖左）、前北馬其頓後衞丹卓斯基，以及標準流浪首席射手祖連奴，再配合艾里奧、費蘭度等一班具經驗的本地球員，在總監兼主教練朱志光帶領下，依然有力爭取衞冕。

IN：陳晉一(外借回收)、祖連奴、丹卓斯基、奧拿斯、伊卜拉伊木庫爾班、馬斐、石皓心

OUT：丹恩奴域、艾力士、江展民、杜馬思、容昊、沙根巴耶夫、何振廷、曾俊軒、戴子軒、張廣然、顏卓彬、趙聡悟、白星馳、賓紀文、畢頓、曾以行

全方位擴軍理文有力爭冠

理文與傑志在過去一季爭標路上鬥到難分難解，到最後一輪才分出勝負，吸取了寶貴經驗之後，「黃黑軍團」新季矢志再向聯賽冠軍寶座發起衝擊之餘，剛於「亞冠盃」外圍賽大勝峇里聯，力爭打入分組賽。

胡晉銘來投值得期待

「黃黑軍團」新季簽入多名具質素外援，除了本地球迷熟悉的中堅杜度及前鋒保連奴之外，在荷甲打滾多年的中場保利臣，以及曾在泰國及南韓落班的愛沙尼亞前鋒安尼亞，也雙雙來投。本地薑方面，已成為港隊常客的胡晉銘，加盟後表現值得期待，加上艾華頓及迪高等一眾上季主力，由曾昭達執教的理文，將繼續被視為爭冠有力競爭者。

IN：杜度、保連奴、潘尚希、胡晉銘、安尼亞、保利臣

OUT：洛迪古斯、翁煦濤、李康廉、中村祐人、鄧梓朗、曾錦濤、梁羿童、梁立天、鄭進泓、加維蘭、施沙

標準流浪易帥圖再創佳績

標準流浪去季勇奪聯賽季軍、「足總盃」亞軍，成功獲得今屆「亞冠盃」外圍賽資格，而林衍廷、金旻奎兩位功臣，更在季尾當選「香港足球明星十一人」，整體表現令人眼前一亮。

流浪今季改由前中華台北主帥王家中（圓圖）擔任總教練，不過人腳變動不大，射手祖連奴離隊當然有影響，但兩名老大哥林嘉緯、盧均宜，加上神田夢實在內的3名亞援繼續留隊，再配合新加盟的前南韓U22後衞馬相訓，以及由中超回流的李毅凱，整體實力有增無減，有望再創佳績。

IN：陳冠燊(外借回收)、岡本玲仁、李毅凱、馬相訓、卡丹奴域、趙正宇

OUT：祖連奴、余在言、林學㬢、楊學敏、韋健豪、馬文政

東方續年輕化活力倍增

近年銳意陣容年輕化的東方，擁有多名具實力本地球員在陣，其中前鋒孫銘謙成為上季入球數最多的華人射手之外，黃皓雋亦靠出色表現，獲選入大港腳，新季再加入余在言等新兵，陣容活力有望再提升。

外援方面，上季主力前鋒巴杜姆離隊後，東方有洛迪古斯回歸球隊，惟後者季前受傷要長抖，或對攻力有影響。可幸有馬高斯、葉鴻輝及梁振邦等具經驗球員留效，加上西班牙中場丹尼爾等新加盟球員，若能在上季最佳教練盧比度調教下交出好表現，東方新季有望繼續衝擊前列位置。

IN：余在言、黃浩然、洛迪古斯、李俊霆、丹尼爾、柳志成、賀爾、林千裕、張文浩

OUT：蔡立靖、巴杜姆、簡古爾、亞歷斯祖、史雲斯頓、朱康銘、劉浩揚、李卓軒、黃偉駿、胡晉銘、朱偉鈞

香港U23青春班潛力十足

香港U23本季人腳有極大轉變，5位超齡球員中僅得郭子堦留隊，林樂賢、李俊諺等小將也先後離隊。主教練司徒文俊坦言陣容磨合會遇上不少問題，但認為不少陣中主力離隊，反映球隊專注培育年輕球員的方針有效。球隊今季繼續以青春班示人，平均年齡約21歲，也許經驗有所不及，但憑一眾年輕球員的活力，香港U23仍是一支不可低估的球隊。

此外，球隊今季繼續有5位超齡球員在陣中，包括留隊的郭子堦，梁煒烽和吳文希，以及新加盟林學曦和杜國樑（圖），幫助隊中其他小將成長。

IN：杜國樑、林學曦、鄭進泓、李卓軒、鄧梓朗、袁逸朗、馬阡皓、羅焌軒、余毅行、曾以行

OUT：袁世傑、龐焯熙、林樂賢、李俊諺、羅曉聰、黃浩然、張俊軒、顏翱天、黎培基、陳潤潼

晉峰聘韓籍主帥大改革

晉峰去季僅排第8，表現未如理想，踏入第4季征戰頂級聯賽，球隊決定進行改革，由南韓教練河赫俊接手執教，同時人腳上亦有大幅變動，6名外援包括首席射手費利浦薩、「獵豹」羅拔奧度，連同葉卓文、劉君正等多名年青球員悉數離隊。

為維持戰力，「粉紅軍團」一口氣簽入布雷迪、岡村晏登、金相佑、凱基及艾欣5名外援，又羅致了袁世傑、曾俊軒、林樂賢（圖）3名有潛質的本土兵，加上門將龐焯熙歸隊，相信經過磨合後，有力呈現一番新氣象。

IN：龐焯熙(外借回收)、凱基、布雷迪、艾欣、岡村晏登、金相佑、袁世傑、曾俊軒、林樂賢、陳嘉昊、麥梓軒、許澤崴、黃韜霖、張青雲、伊高度、文智星、呂卓芹、林浩軒

OUT：何國泉、艾拔簡勞、卡爾特納、羅拔奧度、栢保羅、費利浦薩、列卡度、葉卓文、黃偉國、林樂勤、陳肇鈞、林駿杰、羅澔陽、伍家揚、劉君正、播磨浩謙

港會簽「大港腳」挑戰列強

港會去季以第6位完成聯賽，演出令人眼前一亮，門將費查於下半季對晉峰攻入1球倒掛後，成為隊中焦點，季尾更包辦「年度最佳金球」及「最受球迷歡迎球星」。今季港會有李小恆和杜國樑等人離隊，不過同時簽入曾代表「大港腳」的劉學銘（圖）和簡嘉亨，實力絕不失禮，主教練東尼咸英頓甚至揚言本季陣容更勝一籌。

其他新兵方面，港會成功羅致李俊諺，江展民及播磨浩謙，並從傑志借入白星馳，相信能改善球隊活力，向列強作挑戰。

IN：劉學銘、白星馳(借用)、李俊諺、江展民、簡嘉亨、播磨浩謙、文家永

OUT：杜國樑、李小恆、余毅行、喜比特