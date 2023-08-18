列斯占士再傷或抖數月 恐怖病歷慘變玻璃人

夏天繼續瘋狂組軍嘅車路士，繼續受到傷患摧殘，繼韋斯利科芬拿同尼干古未開咧已長抖之後，新任隊長列斯占士日前操練亦告受傷，而且仲係困擾多年嘅大腿筋問題，消息指列斯占士將面臨「數個月」嘅休息期。今次係列斯占士近2年第5次大腿筋受傷，慘成玻璃人。

車路士喺英超首戰1比1和利物浦，接指艾斯派古達做隊長嘅列斯占士，踢到76分鐘就被換走，領隊普捷天奴當時話佢冇事，只係重傷初愈唔想博得太盡，估唔到近日操練再次受傷，隨軍記者Nathan Gissing爆料指佢大腿筋受傷，將會進行詳細檢查，面臨數個月嘅缺陣時間。

23歲嘅列斯占士出道後一直反覆受傷，至2021年開始已出現過11次大小傷患，其中涉及大腿筋嘅傷患就有5次，上年底就因為膝傷而錯過卡塔爾世盃決賽周，上2季英超只係踢過26場同16場，不斷出現嘅傷患問題大大影響列斯占士嘅足球發展。

列斯占士缺陣期間，預計車路士將起用法國小將文路古士圖，車路士今年初用3,000萬鎊(約3億港元)向里昂簽入呢位20歲新星，佢上場聯賽入替列斯占士，表現獲得好評。