NBA宣布10.25開鑼　金塊湖人揭幕日登場

NBA宣布新球季完整賽程，10月25日正式開鑼，揭幕日將演「雙料娛樂」，上季總冠軍金塊領取冠軍指環後將迎撼湖人，而勇士則面對太陽爭開季首勝。

聯盟周四公布新賽季完整賽程，今季比賽將於10月25日展開，常規賽進行至明年4月15日，17至20日會進行附加賽，而季後賽則於4月21日開戰，總決賽則於6月7日上演。至於全明星賽則於2月17至19日進行。

衞冕總冠軍的金塊將於揭幕日主場迎戰湖人，他們將在賽前領取冠軍指環，並升起隊史的第一面總冠軍旗；而這場比賽也為「大帝」勒邦占士生涯的第21個賽季拉開序幕。至於同日於揭幕日上演的第二場比賽為勇士主場對太陽，這也是轉到新東家的基斯保羅開季首戰，並倒戈舊主。今季狀元法國中鋒雲班耶馬，則於揭幕第2日亮相，馬刺將主場出擊迎戰獨行俠，而同日還有黃蜂主場對鷹隊，火箭對魔術及活塞對熱火，

至於聖誕大戰（12月26日）安排了5場賽事，由1點打到11點半；分別是公鹿對紐約人，勇士對金塊，塞爾特人對湖人，76人對熱火，以及獨行俠對太陽， 而最後一仗也是艾榮與杜蘭特的直接交鋒。

NBA今次公布的賽程中，每支球隊只有80場常規賽，而不是82場，餘下的兩場比賽將安排在季中錦標賽的淘汰賽中，而聯盟宣布新季賽平均每隊有14場「背靠背」，比上季（13.3）略高，但新賽季也不再安排5天4賽的賽程。