【英超】森林迎擊錫菲聯　駁火搶分騷

今晚英超有場獨腳戲，由諾定咸森林主場鬥錫菲聯。兩隊開季前已被視為降班熱門，首輪聯賽果然齊齊輸波，今仗同樣搶分心切，森林肯定把握地利搶攻，力爭贏出呢場「6分波」。錫菲聯遇同級對手亦唔會退縮，加上森林跨季近8場英超，6次總入球開出3球或以上，一於博中位數2.5球入球大。（Now 621周六凌晨2時45分直播）

諾定咸森林上仗開咧作客僅以1比2不敵上季亞軍阿仙奴，表現絕不失禮，由曼聯來投嘅翼鋒艾蘭加後備落場，憑個人速度貢獻助攻，呢位瑞典國腳極速融入球隊，對森林絕對係好事，嚟緊有望擔正。睇番森林上季可以護級成功，好大程度係靠主場搶分，包括和過曼城，今晚地頭出擊火併同級對手，相信踢法會比較進取，務求打開勝利之門。

新升班嘅錫菲聯上仗主場0比1輸畀水晶宮，表現令人失望，今晚作客實力接近嘅森林，更加不容再失，若然又輸肯定嚴重打擊士氣，無論如何都要豁出去博一博，至少要有分落袋。雙方近兩次交鋒各贏一次2比1，可見旗鼓相當，寧願博入球大。

直播表

周五6:30pm 韓職 水原藍翼 對 濟州聯

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周六1:30am 西甲 馬略卡 對 維拉利爾

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周六2:45am 英超 諾定咸森林 對 錫菲聯

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周六3:00am 法甲 梅斯 對 馬賽

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周六3:30am 西甲 華倫西亞 對 拉斯彭馬斯

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周六8:00am 阿甲 小保加 對 CA普拉坦斯

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