佐藤壽人：鯨魚有力採「鑽」攞分

浦和紅鑽上星期作客廣島三箭以1比2敗走後，近4仗未嚐一勝外，球隊亦於這個頹勢中只能攻入1球。紅鑽敗走的其中一個原因，就是球隊未能在領先的情況下在前場保持控球在腳，而進攻時也未能製造出太多入波機會。

名古屋鯨魚擁有一條相當具組織性的防線，並於最近一次天皇盃的對碰中，成功制止紅鑽製造入球機會，最終他們亦順利以3比0獲勝。我認為，大久保智明於前場接應隊友傳送的能力，將會成為紅鑽今仗的勝負關鍵。

鯨魚上周末以1比0力挫鹿島鹿角後，跟榜首位置的球隊只有兩分的距離。球隊的勝人一籌之處就是後防相當有組織性，當搶回控球權後亦能夠快速地作出反守為攻。卡斯柏真卡於及永井謙佑這對進攻組合，更加是表現出色，可惜的是，卡斯柏真卡今仗因對賽母會紅鑽的關係而未能上陣。

在今場賽事，中場將會是主要戰場，內田宅哉不但擁有搶波能力，同時亦能夠以簡單的傳送展開攻勢，將會是鯨魚能否獲勝而回的關鍵人物。

由於卡斯柏真卡未能上陣，鯨魚的前線將會缺少了一位核心球員，而紅鑽主場出擊一直以來都相當硬淨，所以，我預期今場賽事將會相當均勢，最終更加有可能踢成0比0，互無紀錄的情況下和氣收場。