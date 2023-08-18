香港隊　烏蘭巴托東亞青年運首仗　男足3球挫澳門

烏蘭巴托2023東亞青年運動會正式展開，當中香港U18男子足球代表隊在首場分組賽旗開得勝，憑袁振謙、吳宇㬢及陳耀祖各建一功，以3比0輕取澳門；至於港隊U19女足早前則以0比11不敵南韓。

港隊U18男足首場強陣出擊，潘尚希把守大門，曾俊軒、梁立天鎮守後防，袁振謙、黃琛喆及陳耀祖負責攻堅。港隊今場佔盡優勢，開賽僅30秒，中場楊棟棋即施放冷箭，但未能命中目標。16分鐘黃琛喆憑一己之力殺入禁區起腳，但被門將撲出。4分鐘後港隊終於取得領先，陳耀祖罰球直射，門將撲到再中楣，袁振謙門前補中得手。36分鐘吳宇㬢接應隊友傳送，控定再輕鬆射入，港隊領先至2比0。上半場尾段，陳耀祖禁區內狂抽入網，最終港隊以3球擊敗澳門，周日（20日）會面對東道主蒙古。

至於香港U19女子足球隊，周四（17日）首場分組場則大敗予勁旅南韓。港隊今場由李懿恩把關，陳芷珊、鄭芷婷鎮守後防，隊長高柏齡、魏嵐坐鎮中場，入球重任落在梁匡蕎身上。港隊上半場已大幅落後3球，下半場再失8球，最後以0：11大敗而回，周六（19日）第2仗同樣會遇上東道主蒙古。