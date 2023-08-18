德甲直播有着落！拜仁對不來梅今晚有得睇

新一季德甲今晚開鑼，揭幕戰由雲達不來梅主場火併衞冕嘅拜仁慕尼黑。不來梅一向重攻輕守，啱啱德盃出局有辦你睇；拜仁喺哈利卡尼來投下失落德超盃，谷住一肚火，勢搵不來梅發洩，加上佢哋近季首輪例演大騷，3.5球入球大屬不二之選。（now638周六凌晨2時30分直播）

不來梅坐擁上季聯賽金靴得主富克洛，進攻有番咁上下，可惜佢哋防守堅係曳，唔單止季前熱身賽經常大手交易，上周德盃首圈作客面對「魚腩」科隆域陀尼亞，兩度領先之下，竟然畀對手反勝3比2。當然關鍵係不來梅初段已有守將艾莫斯派柏領紅被逐，大部分時間打少個捱唔到尾，不過球隊唔識防守嘅問題始終未解決。

拜仁身負衞冕重任，成功簽入心頭好哈利卡尼，配合原有嘅甘美治、穆斯亞拿及湯馬士梅拿等人，實力冠絕德甲，點知上周德超盃對住RB萊比錫，呢支連續11季稱霸聯賽嘅勁旅居然淨吞3蛋，失盃兼冇面，連主帥杜曹都自嘲球隊表現好似4星期冇練波咁款，確係不能接受，今晚揭幕戰必定醒醒定定，氹番球迷歡心。

睇番拜仁近4季嘅德甲首戰，有3次開4球或以上，今仗必定當不來梅係出氣袋，新加盟嘅哈利卡尼亦要趁機騷哥利，不過首席門將紐亞仲要抖，又未搵到新龍，後防不穩下寧願以攻代守，大盤咪錯過。

Now TV直播今季德甲賽事

Now TV宣布，今季德甲將於638、639、643直播。首周直播賽事包括拜仁慕尼黑作客雲達不來梅、利華古遜對萊比錫，以及多蒙特對科隆。