香港桌球面臨降級 桌總主席：望與政府對話

桌球確定無緣2026年名古屋亞運會，意味香港桌球將於2025年3月面臨喪失A級精英運動資格，失去約8成資助。由香港桌球總會製作紀錄片《大宗師 The Unsung Masters》周五（18日）首播，藉影片帶出桌球現時面對的困境，望政府重新審視評核準則。

桌球自2014年起一直未被納入亞運會比賽項目，最快要到2030年才重返這個亞洲大賽，根據香港的「精英體育資助制度」，由於桌球未能於2010至2030年內參加最少3次亞運，將由A級精英項目降為B級精英項目。早前體院宣布因疫情因素，所有A級精英項目資格獲延長兩年至2025年3月，但限期將至仍未見轉機，故香港桌球總會製作紀錄片《大宗師》，再次反映相關問題。

《大宗師》片中，希堅斯、卓林普等球星均不約而同大讚香港桌球訓練設備和系統專業，有利培育更多青年運動員。世界排名曾高踞第一的香港桌球天后吳安儀表示：「訓練場地和教練對於球員很重要，我去過其他國家訓練場地，比較下香港的場地設備更專業和完善，而且我們有出色的教練團，協助我們爭取佳績。」

片中亦重現去年香港世界桌球大師賽盛況，賽事打破桌球賽入場人數世界紀錄，成為球壇一時佳話。香港桌球總會主席羅永聰表示：「作為疫情下首項在亞洲舉行的職業桌球賽事，香港世界桌球大師賽顯示桌球對香港這個品牌有高價值，透過桌球向世界展示香港，我們不但能吸引世界級運動員來港比賽，甚至破世界紀錄，正正就是所謂的說好香港故事。」羅永聰期望透過影片，讓港人及政府更了解香港桌球處境：「希望新體育專員上任後，會更重視我們，與我們有建設性對話，因為總會做到的有限，我們很需要政府的幫忙。」