陸媒流出亞運分组不見香港男籃？籃總回應沒收到通知

杭州亞運下月開鑼，有內地媒體今日（18日）流出一份籃球分组名單，名單上未見香港男籃，引起疑雲。《東網》向中國香港籃球總會查詢事件，籃總回覆未收到通知，正向奧委會了解和求證，強調港隊正積極集訓，保持良好狀態。

杭州亞運男子籃球有16個名額，亞洲排名前12的隊伍直接取得資格，餘下隊伍分成兩组，進行外圍賽，每组前兩名晉級。香港男籃目前亞洲排名25，按照規定，須由外圍賽打起。

但外圍賽還未開始，已有中國媒體曝光16支隊伍的分组名單——

A组：伊朗、哈薩克、沙特阿拉伯、阿聯酋

B组：中國、黎巴嫩、中華台北、蒙古

C组：約旦、菲律賓、巴林、泰國

D组：日本、南韓、印尼、卡塔爾

名單上未見香港男籃，引起疑雲。籃總回覆《東網》指：「本會暫時沒有收到任何賽會或奧委會通知香港男子籃球代表隊未能參賽，並積極向奧委會了解及求證。現在香港男子籃球代表隊正積極進行集訓，保持球員良好狀態。」

不過，中國媒體流出的女子籃球分组名單上，香港女籃處於B组，同组有日本、菲律賓和哈薩克。