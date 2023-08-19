柏基達涉嫌違規賭波被查　曼城叫停收購

英超又爆出球員違規賭波醜聞，根據英國《每日郵報》報道，韋斯咸中場盧卡斯柏基達涉嫌投注足球賽事，違反英格蘭足總規例，被當局調查。曼城原本計劃以7,000萬鎊(約7億港元)收購呢位25歲巴西國腳，但現時計劃被逼告吹。

根據英格蘭足總規例，禁止屬下各級聯賽球員參與賭波，盧卡斯柏基達涉嫌喺巴西透過「身邊人士」投注足球賽事，英足總已經展開調查，但仍未正式傳召佢。盧卡斯柏基達立即作出否認違規賭波，並正在尋求法律意見，希望還佢清白。

事件曝光之後，曼城立即煞停簽入呢位中場球星嘅計劃，巴西國家隊看守領隊費蘭度迪尼斯亦透露暫時唔會徵召盧卡斯柏基達踢未來國際賽，畀佢專注解決有關問題。

不過，英國《太陽報》指韋斯咸領隊莫耶斯仍然會將盧卡斯柏基達列入大軍名單，出戰周日(20日)晚英超主場對車路士，莫帥承認曼城曾經斟介盧卡斯柏基達，但拒絕作出其他評論。

盧卡斯柏基達上年夏天以5,000萬鎊(約5億港元)轉會費由里昂加盟韋斯咸，成為「錘仔幫」史上最貴收購，佢上季為韋斯咸上陣41場入5球，屬於球隊奪得歐協聯冠軍嘅功臣，上仗英超對般尼茅夫，佢都有上陣。

曼城主帥哥迪奧拿原本希望簽入盧卡斯柏基達，代替受重傷長抖嘅奇雲迪布尼，但依家被打亂部署。

英超過往亦有發生球員違規賭波事件，最近一單係賓福特前鋒艾雲東尼被控喺2017年至2021年間，多次違反英格蘭足總賭波條例，今年5月被重罰停賽8個月，罰款5萬鎊(約50萬港元)。