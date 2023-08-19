艾卡華斯贏得驚險　「一哥」位置隨時再送祖高域

世界「一哥」艾卡華斯周五在辛辛那提網賽遇到考驗，面對澳洲的外圍賽晉級者佩素，要打足三盤才能逆轉成功，驚險取得他生涯在此項大師賽的首個4強席位。

20歲的艾卡華斯首兩圈先後淘汰了佐敦湯臣及保羅，但均要打至決勝盤才能闖關，然而在8強戰遇上澳洲的佩素，一度處於劣勢，最終耗時2小時11分鐘才能以4比6、6比3、6比4反勝。「真是很貼近，今天的確有點棘手，他的發球強勁，幸而今天自己的發揮都算不俗，第二盤再度集中比賽。」艾卡華斯坦言此仗贏來不易:「真是很不容易，但我很開心可以闖入個人第7個大師賽準決賽及首次取得辛辛那提4強席位。」

艾卡華斯僅差兩步，就能捧走他今季的第三個大師賽冠軍；這位頭號種子已將今年戰績改寫至52勝5負，是目前為止今季唯一奪得超過50勝的球手，俄羅斯的麥維迪夫則以49勝排第二。

值得一提是艾卡華斯除了要爭取首捧這項大師賽冠軍外，也要為自己的「世界第1」保座作保衛戰，若這位西班牙小天王能順利躋身男單決賽，下周一則可保持「世一」位置，否則將會再次被塞爾維亞球王祖高域取替。

至於祖高域在另一邊廂，則以直落兩盤6比0、6比4擊敗美國的費斯，昂然躋身4強，將與沙華列夫爭逐決賽席位，而祖高域若能在辛辛那提成功捧盃，或艾卡華斯在4強不敵靴卡斯的話，都能重奪世界第1寶座；這是祖高域自2021年後首次再踏入美國比賽，並爭取在辛辛那提繼2018及2020年後，第三度捧起冠軍獎盃。