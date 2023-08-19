利物浦發「茅」 半場大有計
2023年08月19日 13:00
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利物浦聯賽開咧戰作客車路士踢成1比1。(Getty Images)
英超利物浦主場迎戰般尼茅夫，利物浦聯賽開咧戰作客車路士踢成1:1，至於般尼茅夫主場以同樣比數打和韋斯咸。紅軍前鋒穆罕默德沙拿上仗被換走時心有不甘，明顯極希望於新一季盡快取得入球，今場肯定會踢得盡力。(Now 621周六晚10時直播)
事實上，沙拿近5次鬥般茅，3次都能取得入球，對般茅特別有計，兩軍近5次交手，4次半場開2球或以上，既然上季利物浦主場都大勝9:0，預計今場一開波就會搶攻，半場大[1.5球]捧得過。
直播表
周六4:00pm 女子世盃 澳洲女足Vs瑞典女足
Now 630
周六6:00pm 韓職 蔚山現代Vs全北汽車
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周六10:00pm 英超 利物浦Vs般尼茅夫
Now 621
周六10:00pm 英超 富咸Vs賓福特
Now 623
周六10:00pm 英超 狼隊Vs白禮頓
Now 622
周六10:30pm 荷甲 精英隊Vs阿積士
無綫myTV Super
周日0:30am 英超 熱刺Vs曼聯
Now 621
周日0:30am 意甲 費辛隆尼Vs拿玻里
Now 638
周日0:45am 荷甲 維迪斯Vs燕豪芬
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周日1:00am 法甲 里昂Vs蒙彼利埃
Now 639
周日1:30am 西甲 艾美利亞Vs皇家馬德里
Now 632
周日2:45am 意甲 國際米蘭Vs蒙沙
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周日3:00am 英超 曼城Vs紐卡素
Now 621
周日3:00am 法甲 圖盧茲Vs巴黎聖日耳門
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周日3:30am 西甲 奧沙辛拿Vs畢爾包
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