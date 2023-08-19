利物浦發「茅」　半場大有計

英超利物浦主場迎戰般尼茅夫，利物浦聯賽開咧戰作客車路士踢成1:1，至於般尼茅夫主場以同樣比數打和韋斯咸。紅軍前鋒穆罕默德沙拿上仗被換走時心有不甘，明顯極希望於新一季盡快取得入球，今場肯定會踢得盡力。(Now 621周六晚10時直播)

事實上，沙拿近5次鬥般茅，3次都能取得入球，對般茅特別有計，兩軍近5次交手，4次半場開2球或以上，既然上季利物浦主場都大勝9:0，預計今場一開波就會搶攻，半場大[1.5球]捧得過。

直播表

周六4:00pm 女子世盃 澳洲女足Vs瑞典女足

Now 630

周六6:00pm 韓職 蔚山現代Vs全北汽車

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周六10:00pm 英超 利物浦Vs般尼茅夫

Now 621

周六10:00pm 英超 富咸Vs賓福特

Now 623

周六10:00pm 英超 狼隊Vs白禮頓

Now 622

周六10:30pm 荷甲 精英隊Vs阿積士

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周日0:30am 英超 熱刺Vs曼聯

Now 621

周日0:30am 意甲 費辛隆尼Vs拿玻里

Now 638

周日0:45am 荷甲 維迪斯Vs燕豪芬

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周日1:00am 法甲 里昂Vs蒙彼利埃

Now 639

周日1:30am 西甲 艾美利亞Vs皇家馬德里

Now 632

周日2:45am 意甲 國際米蘭Vs蒙沙

Now 638

周日3:00am 英超 曼城Vs紐卡素

Now 621

周日3:00am 法甲 圖盧茲Vs巴黎聖日耳門

Now 639

周日3:30am 西甲 奧沙辛拿Vs畢爾包

Now 632