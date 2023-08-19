亞冠盃　理文啟程赴日　立花稜也：最自豪一刻

首次征戰「亞冠盃」的港超聯球隊理文，周六（19日）啟程前往日本，備戰下周二（22日）與浦和紅鑽的附加賽對決。從未踢過日職的日本外援立花稜也，就對今場賽事非常期待，形容是其職業生涯「最自豪的一刻」。

理文周三（16日）於「亞冠盃」外圍賽踢出精彩一戰，以5比1大挫峇里聯成功晉級，周六（19日）理文大軍分批啟程前往日本，為下周二（22日）與浦和紅鑽的附加賽作最後準備。

於外圍賽一戰踢足全場的日援立花稜也攻守表現突出，這位曾外流黑山聯賽的東瀛左閘，職業生涯至今都在海外渡過，未曾踏足日職賽場，今次將有機會代表理文回到祖國挑戰強敵紅鑽，Tachi形容非常自豪：「我同我嘅家人都感到好興奮，到時佢哋同一班高中隊友都會嚟球場睇波支持我，呢場比賽會係我職業生涯最自豪的一刻。」

Tachi指過往僅在觀眾席觀看浦和紅鑽的日職比賽，今次有機會落場，他表示非常期待，並提到紅鑽陣中最欣賞的球員，是曾外流歐洲聯賽的酒井宏樹，直言期待與這位日本國腳同場較量：「我同佢都係踢閘，所以一直有關注佢，經常會睇佢嘅比賽偷師，我覺得佢係日本最出色嘅閘位球員。」